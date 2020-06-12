Собянин в поздравлении с Днем России пообещал новые успехи после пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем России, который отмечается 12 июня. Поздравительная телеграмма размещена на официальном портале столичного правительства.

По словам градоначальника, праздник «наполнен гордостью за родную страну, ее многовековую историю, прорывные достижения и вклад в мировой прогресс».

Собянин отметил, что на долю страны выпадало немало испытаний, из которых она «выходила еще более сильной и крепкой».

Мэр заверил москвичей, что столице удастся победить и пандемию коронавируса, а также достичь новых успехов в созидании и развитии. По словам Собянина, Москва в трудное время чувствует особую ответственность за себя и за страну. Благодаря сплоченности вокруг общей цели москвичам удается преодолевать трудности и с уверенностью смотреть в будущее, отметил он.

Ранее соотечественников с Днем России поздравили с МКС космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян от имени своего правительства и американского народа.

Поздравление президенту России по случаю праздника направили, в частности, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко.