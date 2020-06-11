Адвокат заявил о решении семьи погибшего не принимать помощь Ефремова

Сергей Захаров (Фото: womenscouncil2000 / Vk)

Семья водителя Сергея Захарова, умершего из-за полученных травм в результате столкновения с машиной артиста Михаила Ефремова, не примет денег от него. Об этом заявил адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский в эфире телеканала «Россия 1».

«Семья приняла решение не брать ни одной копейки, в случае если им какие-то деньги будут предложены со стороны артиста», — сказал адвокат.

По словам Добровинского, никто из окружения актера, как и сам Михаил Ефремов, не контактировал с родственниками Захарова и не приносил им соболезнования.

У умершего остались пожилая мать, жена, два сына и внучка-инвалид.