Адвокат заявил о решении семьи погибшего не принимать помощь Ефремова
Семья водителя Сергея Захарова, умершего из-за полученных травм в результате столкновения с машиной артиста Михаила Ефремова, не примет денег от него. Об этом заявил адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский в эфире телеканала «Россия 1».
«Семья приняла решение не брать ни одной копейки, в случае если им какие-то деньги будут предложены со стороны артиста», — сказал адвокат.
По словам Добровинского, никто из окружения актера, как и сам Михаил Ефремов, не контактировал с родственниками Захарова и не приносил им соболезнования.
У умершего остались пожилая мать, жена, два сына и внучка-инвалид.