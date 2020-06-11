В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем

В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Об этом сообщает телеканал «360».

На церемонию пришло несколько человек — родственники, коллеги и близкие друзья Захарова. Похороны мужчины состоятся в селе Константиново Рязанской области. Коллега Захарова сообщила, что в последние дни телефоны их службы доставки обрывались — клиенты выражали свои соболезнования.

Захаров умер утром 9 июня в институте Склифосовского от полученных во время аварии травм. Накануне вечером Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на своем внедорожнике на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в автомобиль Lada службы доставки.

Против артиста возбуждено уголовное дело за нарушение водителем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Суд отправил его под домашний арест. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Свою вину он признал.