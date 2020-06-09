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Общество ,  
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Дочь Михаила Ефремова отреагировала на ДТП с участием отца

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария заявила, что не одобряет поступок вылетевшего на встречную полосу в центре Москвы отца и выразила желание помочь пострадавшему в аварии мужчине. Девушка опубликовала сторис с комментариями в Instagram.

В начале Анна-Мария отреагировала на аварию с участием отца словами «впрочем ничего нового». Она пояснила, что не поехала поддержать отца, поскольку он «не маленький, сам разберется», отметив, что не стоит садиться пьяным за руль. По словам девушки, у Ефремова есть «директорка, которая занимается всеми этими делами», а если актер окажется в тюрьме, она будет «носить передачки».

Позднее девушка выразила желание помочь пострадавшему в ДТП мужчине, который, по данным источника ТАСС и Mash, находится в тяжелом состоянии. «Если у кого-то есть контакты его семьи, я готова с ними связаться и как-либо помочь», — обратилась Анна-Мария к подписчикам.

Также девушка заявила, что не одобряет поступок отца и поведение тех, кто позволил сесть ему за руль. Он отметила, что Ефремов должен нести ответственность, «как скажет закон».

Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы
Общество
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Авария с участием Михаила Ефремова в центре Москвы произошла вечером 8 июня. По данным полиции, столкнулись вылетевший на встречную полосу Jeep Grand Cherokee и Lada. Из-за ДТП
травмы получил водитель Lada. У него диагностировали несколько переломов, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

В полиции сообщили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении актера завели дело по ч. 2 ст. 246 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). 

Теги: ДТП, Москва, актер
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Полиция подтвердила наличие алкоголя в крови Ефремова после ДТП в Москве
Общество
СМИ сообщили о состоянии пострадавшего в ДТП с Ефремовым
Общество
Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы
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