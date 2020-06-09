Дочь Михаила Ефремова отреагировала на ДТП с участием отца

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария заявила, что не одобряет поступок вылетевшего на встречную полосу в центре Москвы отца и выразила желание помочь пострадавшему в аварии мужчине. Девушка опубликовала сторис с комментариями в Instagram.

В начале Анна-Мария отреагировала на аварию с участием отца словами «впрочем ничего нового». Она пояснила, что не поехала поддержать отца, поскольку он «не маленький, сам разберется», отметив, что не стоит садиться пьяным за руль. По словам девушки, у Ефремова есть «директорка, которая занимается всеми этими делами», а если актер окажется в тюрьме, она будет «носить передачки».

Позднее девушка выразила желание помочь пострадавшему в ДТП мужчине, который, по данным источника ТАСС и Mash, находится в тяжелом состоянии. «Если у кого-то есть контакты его семьи, я готова с ними связаться и как-либо помочь», — обратилась Анна-Мария к подписчикам.

Также девушка заявила, что не одобряет поступок отца и поведение тех, кто позволил сесть ему за руль. Он отметила, что Ефремов должен нести ответственность, «как скажет закон».