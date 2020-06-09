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Авария с участием Ефремова ,  
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение о помощи

Фото: Роман Канащук / ТАСС
Фото: Роман Канащук / ТАСС

Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве, заявила, что актер заслуживает самого сурового наказания.

Она рассказала газете «Вечерняя Москва», что никто из представителей Ефремова с ней не связывался и не выразил соболезнования.

«А оживить не обещал?» — отреагировала жена погибшего на новость о готовности актера сотрудничать со следствием и помочь семье Захарова.

Ранее адвокат Ефремова Виталий Чернышов сообщил, что актер готов сотрудничать со следствием по делу о гибели водителя автомобиля в ДТП. По словам защиты, обвинение Ефремову пока не предъявлено, в ходе допроса в качестве подозреваемого он не отказывался от показаний. В беседе с ТАСС Чернышов говорил, что актер готов оказать «любую помощь» семье погибшего.

Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым водителе
Общество
Фото: Артем Пучков / РИА Новости

Позднее друзья и знакомые актера выразили готовность оказать помощь семье Сергея Захарова. Так, писатель и телеведущий Виктор Шендерович, журналист Максим Кононенко запросили банковские реквизиты счета, на который можно было бы перевести деньги. Дочь Ефремова Анна-Мария также написала в Instagram: «Если у кого-то есть контакты его семьи, я готова с ними связаться и как-либо помочь».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. В результате водитель фургона получил тяжелые травмы. Утром 9 июня он умер в больнице.

После смерти пострадавшего дело в отношении Ефремова переквалифицировали на п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение водителем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Теги: жена, погибший, ДТП, Михаил Ефремов
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