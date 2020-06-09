Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение о помощи

Фото: Роман Канащук / ТАСС

Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве, заявила, что актер заслуживает самого сурового наказания.

Она рассказала газете «Вечерняя Москва», что никто из представителей Ефремова с ней не связывался и не выразил соболезнования.

«А оживить не обещал?» — отреагировала жена погибшего на новость о готовности актера сотрудничать со следствием и помочь семье Захарова.

Ранее адвокат Ефремова Виталий Чернышов сообщил, что актер готов сотрудничать со следствием по делу о гибели водителя автомобиля в ДТП. По словам защиты, обвинение Ефремову пока не предъявлено, в ходе допроса в качестве подозреваемого он не отказывался от показаний. В беседе с ТАСС Чернышов говорил, что актер готов оказать «любую помощь» семье погибшего.