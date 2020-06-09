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Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым водителе

Фото: Артем Пучков / РИА Новости
Фото: Артем Пучков / РИА Новости

Погибший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель Сергей Захаров жил и работал в Москве, у него остались жена, два сына и внучка-инвалид. Об этом РБК рассказали родственники погибшего.

«Это мой бывший муж. Он работал в Москве. У нас внучка, дочь нашего сына, инвалид. Он помогал нам. Мы плачем и скорбим. Мы не можем в это поверить и принять. Он был очень добрым человеком. Наш сын сейчас в Москве, я в Рязани», — сообщила РБК первая жена Сергея Захарова Наталья Захарова.

По словам другой родственницы Захарова, он давно переехал в Москву на заработки из Рязани. «Он в Москве уже давно, точно не знаю, но лет 15. По выходным приезжал в Рязань. Два сына остались. Он был добрейшим и очень веселым человеком», — рассказала она.

Подруга семьи Лариса уточнила, в Рязани у него также осталась пожилая мама, за которой он ухаживал. «Я подруга его жены и его знаю 22 года. Он самый добрый человек, кого я знаю. Они здесь жили, а родом он из Рязани», — добавила она.

Сергей Захаров скончался в больнице, куда его доставили в тяжелом состоянии после ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Машина актера врезалась в фургон, за рулем которого находился Захаров. Мужчина работал в компании «Деликатеска» водителем.

Изначально полиция завела в отношении актера уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека при нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения. Но после смерти водителя обвинение было переквалифицировано на ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека). Срок наказания по данной статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ефремова отпустили под подписку о невыезде. По данным источника РБК в столичном главке МВД, результаты медицинского освидетельствования состояния актера показали опьянение сильной степени.

Теги: погибший, ДТП, Михаил Ефремов, родственники
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