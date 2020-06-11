Нарколог назвал возможные сроки лечения Ефремова от алкоголизма

Лечение от предполагаемой алкогольной зависимости для актера Михаила Ефремова, который вечером 8 июня стал виновником ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, займет около месяца. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает «РИА Новости».

«Лечение по медицинской программе займет около месяца, а дальше реабилитация, она может длиться всю жизнь, прогнозировать это трудно», — сказал врач. По его словам, в некоторых случаях подобные трагедии приводили к абсолютной трезвости пациентов.

Брюн отметил, что не может утверждать, что Ефремов страдает алкоголизмом, поскольку поставить диагноз без обследования невозможно.

Врач частично возложил вину за смертельное ДТП на окружение актера, которые много лет знали о его проблемах с выпивкой, но не обратились за помощью к наркологам.