Михаила Ефремова увезли на допрос

Михаил Ефремов (в центре) (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Сотрудники ФСИН забрали актера Михаила Ефремова из его квартиры, где он отбывает домашний арест после смертельного ДТП на Смоленской площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«После передачи дела из окружного УВД в ГУ МВД по Москве с Ефремовым вновь проводятся следственные действия, в том числе допрос», — сказал собеседник агентства.

Ефремова уже доставили на допрос в Главное следственное управление МВД по Москве, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Как сообщает «Пятый канал», артист в медицинской маске и очках не стал отвечать на вопросы журналистов, сел в автомобиль в сопровождении сотрудников службы и уехал на допрос.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.