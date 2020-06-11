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Авария с участием Ефремова ,  
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Михаила Ефремова увезли на допрос

Михаил Ефремов (в центре)
Михаил Ефремов (в центре) (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Сотрудники ФСИН забрали актера Михаила Ефремова из его квартиры, где он отбывает домашний арест после смертельного ДТП на Смоленской площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«После передачи дела из окружного УВД в ГУ МВД по Москве с Ефремовым вновь проводятся следственные действия, в том числе допрос», — сказал собеседник агентства.

Ефремова уже доставили на допрос в Главное следственное управление МВД по Москве, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Как сообщает «Пятый канал», артист в медицинской маске и очках не стал отвечать на вопросы журналистов, сел в автомобиль в сопровождении сотрудников службы и уехал на допрос.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков
Общество
Михаил Ефремов

Ранее 11 июня источник РБК в ГУ МВД Москвы сообщил, что Ефремова собираются допросить по делу о незаконном обороте наркотиков.

Вечером 8 июня находившийся в состоянии алкогольного опьянения артист за рулем внедорожника вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в машину службы доставки. Находившийся за рулем сотрудник компании, 57-летний Сергей Захаров, умер от полученных травм на следующее утро.

Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков после ДТП с Ефремовым
Общество
Михаил Ефремов (справа) после ДТП

Против актера завели дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение водителем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.

Прокуратура Москвы сообщила, что актер был и в состоянии наркотического опьянения. Полиция 10 июня возбудила уголовное дело по ст. 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, допрос, новости
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