Михаила Ефремова увезли на допрос
Сотрудники ФСИН забрали актера Михаила Ефремова из его квартиры, где он отбывает домашний арест после смертельного ДТП на Смоленской площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«После передачи дела из окружного УВД в ГУ МВД по Москве с Ефремовым вновь проводятся следственные действия, в том числе допрос», — сказал собеседник агентства.
Ефремова уже доставили на допрос в Главное следственное управление МВД по Москве, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Как сообщает «Пятый канал», артист в медицинской маске и очках не стал отвечать на вопросы журналистов, сел в автомобиль в сопровождении сотрудников службы и уехал на допрос.
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.