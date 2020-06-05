Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса

Михаил Мурашко (Фото: Государственная Дума РФ)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сделает прививку от коронавирусной инфекции после выпуска вакцины, сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

Глава ведомства рассказал, что делает сезонные прививки от гриппа, которые помогают ему реже болеть.

На уточняющий вопрос журналистки, намерен ли он сделать прививку от коронавируса, министр ответил положительно. «Да, конечно. Обязательно», — сказал Мурашко.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что единой вакцины от коронавируса в России не будет — для разных групп населения будут применяться сразу несколько препаратов.