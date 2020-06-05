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Мурашко пообещал сделать прививку от коронавируса

Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Государственная Дума РФ)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сделает прививку от коронавирусной инфекции после выпуска вакцины, сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

Глава ведомства рассказал, что делает сезонные прививки от гриппа, которые помогают ему реже болеть.

На уточняющий вопрос журналистки, намерен ли он сделать прививку от коронавируса, министр ответил положительно. «Да, конечно. Обязательно», — сказал Мурашко.

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Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что единой вакцины от коронавируса в России не будет — для разных групп населения будут применяться сразу несколько препаратов.

В апреле оперативный штаб по борьбе с эпидемией сообщил, что ВОЗ включила девять российских вакцин против COVID-19 в перечень перспективных лекарств от COVID-19. Шесть из них разработаны в «Векторе», две — компанией «БИОКАД» и одна — НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге. В ВОЗ зарегистрировали восемь из них.

Всего в России на конец мая продолжались работы над 47 вакцинами от коронавируса на 14 платформах, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Михаил Мурашко, прививка, коронавирус
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