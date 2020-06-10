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Пандемия коронавируса ,  
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Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 отправили на изоляцию

Две группы добровольцев, которые будут испытывать вакцину против коронавируса, отправились на двухнедельную изоляцию перед начало клинических исследований. Об этом сообщили в министерстве обороны, передает ТАСС.

Для испытаний отобраны две группы добровольцев из военнослужащих (туда вошли в том числе и военные медики) и гражданских лиц — в общей сложности 50 человек.

4 и 9 июня их поместили на 14-дневную изоляцию. «Изоляция проводится перед началом вакцинации с целью исключения возможности занесения инфекции участникам эксперимента и медицинскому персоналу», — пояснили в Минобороны.

Минобороны завершило подготовку к испытаниям вакцины от COVID-19
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Изоляция проходит под контролем врачей в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве. Там их ждут регулярная термометрия, измерения артериального давления, пульса и других показателей здоровья.

Ранее в июне министерство уже сообщало, что отобрало 50 добровольцев для клинических исследований вакцины от COVID-19. Среди них — пять женщин. Все кандидаты предварительно прошли медицинское обследование. На протяжении месяца у них не регистрировалось никаких заболеваний.

Позже в военном ведомстве рассказали, что вакцина прошла стадию испытаний на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: вакцина, добровольцы, коронавирус
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