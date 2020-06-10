Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 отправили на изоляцию

Две группы добровольцев, которые будут испытывать вакцину против коронавируса, отправились на двухнедельную изоляцию перед начало клинических исследований. Об этом сообщили в министерстве обороны, передает ТАСС.

Для испытаний отобраны две группы добровольцев из военнослужащих (туда вошли в том числе и военные медики) и гражданских лиц — в общей сложности 50 человек.

4 и 9 июня их поместили на 14-дневную изоляцию. «Изоляция проводится перед началом вакцинации с целью исключения возможности занесения инфекции участникам эксперимента и медицинскому персоналу», — пояснили в Минобороны.

Изоляция проходит под контролем врачей в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве. Там их ждут регулярная термометрия, измерения артериального давления, пульса и других показателей здоровья.