Адвокат заявил об отказе семьи погибшего в ДТП с Ефремовым к примирению

Александр Добровинский (Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС)

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, не готова к примирению с актером. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, передает ТАСС.

«Насколько я понимаю, близкие Захарова уже не готовы к примирению с обвиняемым на дальнейших стадиях процесса», — сказал Добровинский.

Он добавил, что с семьей не связывались ни сам Ефремов, ни его представители.

Ранее Добровинский вошел в дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова в качестве представителя потерпевших на бесплатной основе. До этого адвокат написал у себя в Instagram, что 12 лет — это «мало» для совершенного Ефремовым преступления.