Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 13:25
Эстония сообщила о нарушении воздушного пространства российским самолетом Политика, 23:22 Спрос на каршеринг в Москве вернулся к показателям до коронавируса Общество, 23:03 Новый адвокат историка Соколова отказался от сотрудничества с обвиняемым Общество, 22:57 Как онлайн продажи «ВкусВилл» выросли на 15% с нуля РБК и #CloudMTS, 22:49 Адвокат заявил об отказе семьи погибшего в ДТП с Ефремовым к примирению Общество, 22:48 Полиция опровергла сообщения о стрельбе в ТЦ в Москве Общество, 22:32 Экс-глава «РусГидро» вошел в совет директоров Segezha Group Евтушенкова Бизнес, 22:29 Порошенко обвинил власти Украины в несоответствии европейскому курсу Политика, 22:17 Уголовное дело в отношении Ефремова передали в ГУ МВД Общество, 22:05 CAS завершил слушания по делу «Манчестер Сити» Спорт, 22:01 Журналист узнал о переговорах «Челси» о трансфере футболиста «Байера» Спорт, 21:53 «Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино» Общество, 21:47 Власти объяснили запись со словами липецкого губернатора о ветеранах Общество, 21:36 Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков после ДТП с Ефремовым Общество, 21:24
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Адвокат заявил об отказе семьи погибшего в ДТП с Ефремовым к примирению

Александр Добровинский
Александр Добровинский (Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС)

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, не готова к примирению с актером. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, передает ТАСС.

«Насколько я понимаю, близкие Захарова уже не готовы к примирению с обвиняемым на дальнейших стадиях процесса», — сказал Добровинский.

Он добавил, что с семьей не связывались ни сам Ефремов, ни его представители.

Ранее Добровинский вошел в дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова в качестве представителя потерпевших на бесплатной основе. До этого адвокат написал у себя в Instagram, что 12 лет — это «мало» для совершенного Ефремовым преступления.

Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков после ДТП с Ефремовым
Общество
Михаил Ефремов (справа) после ДТП

Супруга Захарова также заявляла, что актер заслуживает самого сурового наказания. Друзья актера выражали готовность оказать помощь семье погибшего.

ДТП с участием Ефремова произошла 8 июня в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров получил многочисленные травмы и скончался в больнице.

Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, анализы, взятые после аварии, также подтвердили, что он принимал наркотики. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Актера отправили под домашний арест.

Теги: ДТП, Михаил Ефремов
Материалы по теме
Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков после ДТП с Ефремовым
Общество
Адвокаты Ефремова решили больше не общаться с журналистами
Общество
Погибшего в ДТП с Ефремовым похоронят в Рязанской области
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter