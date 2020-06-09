Жена погибшего в аварии с Ефремовым отказалась идти на мировую с актером

Жена водителя службы доставки Сергея Захарова, погибшего после столкновения с машиной актера Михаила Ефремова, не собирается идти на мировую в суде. Об этом она заявила в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале».

«Я не хочу никакой мировой. Не хочу. Пусть сядет. И хотелось бы, чтобы это была не меньшая планка [наказания]», — сказала Ирина Захарова.

По ее словам, ее устроило бы, если бы из максимально возможных 12 лет заключения Ефремову дали бы половину.

Захарова также рассказала, что узнала об автоаварии из интернета. Она увидела в Сети ролик, на котором мужа грузят в скорую, после чего поехала в институт им. Склифасовского.