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Жена погибшего в аварии с Ефремовым отказалась идти на мировую с актером

Жена водителя службы доставки Сергея Захарова, погибшего после столкновения с машиной актера Михаила Ефремова, не собирается идти на мировую в суде. Об этом она заявила в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале».

«Я не хочу никакой мировой. Не хочу. Пусть сядет. И хотелось бы, чтобы это была не меньшая планка [наказания]», — сказала Ирина Захарова.

По ее словам, ее устроило бы, если бы из максимально возможных 12 лет заключения Ефремову дали бы половину.

Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест
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Михаил Ефремов после допроса в Управлении внутренних дел по Центральному административному округу г. Москвы

Захарова также рассказала, что узнала об автоаварии из интернета. Она увидела в Сети ролик, на котором мужа грузят в скорую, после чего поехала в институт им.  Склифасовского.

ДТП произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee Ефремова вылетел на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился Захаров. Актер в момент столкновения был пьян.

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Утром 9 июня получивший множественные травмы Захаров умер в больнице. Против актера возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение водителем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Вечером 9 июня суд постановил отправить Ефремова под домашний арест на два месяца. Актер признал свою вину в ДТП.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, смерть
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