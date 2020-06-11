СМИ узнали о планах Ирана передать в Париж «черные ящики» Boeing Украины

Представитель Тегерана проинформировал Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) о готовности передать специалистам французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) «черные ящики» сбитого в январе украинского Boeing для расшифровки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как заявил представитель в ходе онлайн-встречи с советом управляющих ИКАО, Иран направит бортовые самописцы после того, как это дадут согласие другие участники расследования в лице Украины, Канады и США.

Как сообщил в январе глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, Тегеран намерен передать черные ящики Франции, так как в Иране нет необходимых технологий для расшифровки их данных.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, был сбит 8 января иранскими военными вскоре после вылета. На борту лайнера находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.