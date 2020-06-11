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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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СМИ узнали о планах Ирана передать в Париж «черные ящики» Boeing Украины

Представитель Тегерана проинформировал Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) о готовности передать специалистам французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) «черные ящики» сбитого в январе украинского Boeing для расшифровки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как заявил представитель в ходе онлайн-встречи с советом управляющих ИКАО, Иран направит бортовые самописцы после того, как это дадут согласие другие участники расследования в лице Украины, Канады и США.

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Фотографии погибших пассажиров&nbsp;Boeing &laquo;Международных авиалиний Украины&raquo;<br /> &nbsp;

Как сообщил в январе глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, Тегеран намерен передать черные ящики Франции, так как в Иране нет необходимых технологий для расшифровки их данных.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, был сбит 8 января иранскими военными вскоре после вылета. На борту лайнера находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Изначально в Иране говорили, что причиной крушения лайнера тала техническая неисправность самолета. Однако впоследствии Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал, что лайнер был сбита иранские ПВО из-за ошибки оператора, который принял самолет за ракету.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал авиакатастрофу «непростительной ошибкой» и сообщил, что расследование по делу продолжается.

Теги: Иран, Украина, «черные ящики», Boeing 737-800, авиакатастрофа, Париж
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