Иран сообщил об отправке черных ящиков на Украину

Черные ящики Boeing «Международных авиалиний Украины», который был сбит иранскими военными под Тегераном 8 января, отправят на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

«Используя опыт Франции, Канады и Америки, мы попытаемся расшифровать [черные ящики] в Киеве», — передает агентство слова главы отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасана Резайефара. По его словам, в том случае, если в Киеве специалисты не смогут расшифровать черные ящики, их могут направить во Францию.

Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. На борту судна находились 176 человек, все они погибли. 11 января Иран признал вину в крушении самолета.

10 января доступ к бортовым самописцам лайнера предоставили Украине. Министр иностранных дел Украины Вадима Пристайко сообщал, что страна также получила доступ к записям переговоров диспетчеров тегеранского аэропорта с пилотами.