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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Иран сообщил об отправке черных ящиков на Украину

Черные ящики Boeing «Международных авиалиний Украины», который был сбит иранскими военными под Тегераном 8 января, отправят на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

«Используя опыт Франции, Канады и Америки, мы попытаемся расшифровать [черные ящики] в Киеве», — передает агентство слова главы отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасана Резайефара. По его словам, в том случае, если в Киеве специалисты не смогут расшифровать черные ящики, их могут направить во Францию.

СБУ и Генпрокуратура Украины попросили Иран передать черные ящики Boeing
Общество

Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. На борту судна находились 176 человек, все они погибли. 11 января Иран признал вину в крушении самолета.

10 января доступ к бортовым самописцам лайнера предоставили Украине. Министр иностранных дел Украины Вадима Пристайко сообщал, что страна также получила доступ к записям переговоров диспетчеров тегеранского аэропорта с пилотами.

11 января Резайефар сообщил, что черные ящики Boeing отправят во Францию. По его словам, расшифровку бортовых самописцев хотели выполнить в Иране, но это оказалось невозможным из-за недостатка технологий.

Расшифровка «черных ящиков» сбитого в Иране Boeing начнется 20 января
Общество

15 января офис генпрокурора Украины и СБУ обратились к иранским властям с просьбой передать черные ящики в Киев. Там пообещали принять все необходимые меры для надлежащей расшифровки. В тот же день директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, что расшифровка ящиков начнется 20 января в Киеве.

Теги: Иран, черный ящик, Украина
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