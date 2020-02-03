СМИ опубликовали разговор диспетчера и заметившего иранскую ракету пилота

Фотографии погибших пассажиров Boeing «Международных авиалиний Украины» (Фото: Serg Glovny / Global Look Press)

Второй пилот самолета иранской компании Aseman Airlines видел полет и взрыв ракеты, сбившей украинский Boeing, следует из его разговора с авиадиспетчером в аэропорту Тегерана. Расшифровка переговоров опубликована на сайте украинского телеканала ТСН.

Как следует из разговора, который, по данным ТСН, произошел в аэропорту Тегерана в день крушения самолета «Международных авиалиний Украины», пилот лайнера Aseman Airlines увидел вспышку от ракеты и сообщил об этом диспетчеру. Тот уточнил, не в сторону ли Тегерана она летит, на что летчик ответил отрицательно. Диспетчер также рассказал, что не имеет никакой информации и сам не понимает, что происходит. Затем пилот сказал, что увидел взрыв.

В расшифровке также есть слова предполагаемого диспетчера аэропорта, который сразу после этого разговора пытается установить связь с пилотом украинского самолета, но не может с ним связаться.

РБК направил запрос в авиакомпанию Aseman Airlines.

После публикации записи переговоров директор по расследованию авиационных происшествий Управления гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил агентству Mehr, что Тегеран больше не будет делиться с Киевом доказательствами по делу о крушении Boeing.