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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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СМИ опубликовали разговор диспетчера и заметившего иранскую ракету пилота

Фотографии погибших пассажиров Boeing «Международных авиалиний Украины»   (Фото: Serg Glovny / Global Look Press)

Второй пилот самолета иранской компании Aseman Airlines видел полет и взрыв ракеты, сбившей украинский Boeing, следует из его разговора с авиадиспетчером в аэропорту Тегерана. Расшифровка переговоров опубликована на сайте украинского телеканала ТСН.

Как следует из разговора, который, по данным ТСН, произошел в аэропорту Тегерана в день крушения самолета «Международных авиалиний Украины», пилот лайнера Aseman Airlines увидел вспышку от ракеты и сообщил об этом диспетчеру. Тот уточнил, не в сторону ли Тегерана она летит, на что летчик ответил отрицательно. Диспетчер также рассказал, что не имеет никакой информации и сам не понимает, что происходит. Затем пилот сказал, что увидел взрыв.

В расшифровке также есть слова предполагаемого диспетчера аэропорта, который сразу после этого разговора пытается установить связь с пилотом украинского самолета, но не может с ним связаться.

РБК направил запрос в авиакомпанию Aseman Airlines.

После публикации записи переговоров директор по расследованию авиационных происшествий Управления гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил агентству Mehr, что Тегеран больше не будет делиться с Киевом доказательствами по делу о крушении Boeing.

«Группа по техническому расследованию крушения самолета украинских авиалиний совершила странный поступок и опубликовала секретный аудиофайл с разговором пилота самолета, который летел одновременно с украинским лайнером», — передает Mehr слова представителя организации гражданской авиации Ирана.

Последствия крушения украинского Boeing в Иране. Фоторепортаж
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Пассажирский Boeing «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение утром 8 января сразу после вылета из аэропорта. Все 176 человек, находившихся на борту, погибли. Сначала в Тегеране заявили, что причиной авиакатастрофы была техническая неисправность самолета.

Однако затем Тегеран признал, что лайнер был по ошибке сбит иранскими ПВО, так как оператор принял Boeing за ракету противника. Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф заявил, что военнослужащий, сбивший украинский самолет, сейчас находится в тюрьме.

Теги: авиакатастрофа, Иран, Украина, новости РБК
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