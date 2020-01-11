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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Президент Ирана назвал сбитый Boeing «непростительной ошибкой»

Президент Ирана Хасан Роухани заявил у себя в Twitter, что власти республики продолжат внутреннее расследование «непростительной ошибки», приведшей к авиакатастрофе самолета Boeing 737 украинских авиалиний под Тегераном.

Он также подтвердил информацию, что иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет, летевший в Киев. «Расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки», — написал Роухани.  

В заявлении главы Ирана, опубликованном ISNA, говорится, что на фоне «запугиваний и агрессии со стороны США» после гибели Сулеймани с целью защиты от будущих возможных атак со стороны Вашингтона вооруженные силы исламской республики были приведены в 100% готовность, «однако, к сожалению, это привело к человеческим ошибкам». По словам Роухани, Иран глубоко сожалеет о трагедии со сбитым самолетом «Международных авиалиний Украины».   

Материал дополняется 

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Иран, Хасан Роухани, Boeing
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