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Авария с участием Ефремова ,  
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Полиция опровергла присутствие пассажиров в машине Ефремова в момент ДТП

Фото: Роман Канащук / ТАСС
Фото: Роман Канащук / ТАСС

Актер Михаил Ефремов в момент аварии на Смоленской площади был в машине один, сообщает столичный главк МВД.

«В момент происшествия виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один, без пассажиров», — говорится в сообщении. Эти сведения подтверждают показания очевидцев аварии, указали в ведомстве.

О том, что в машине с Ефремовым находились двое пассажиров — актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова, сообщал Telegram-канал Baza. Однако Стебунов позднее опроверг эту информацию. По его словам, в автомобиле в момент аварии не было ни его, ни его супруги.

«Мы поехали с моей женой на место ДТП», — пояснил он. «После нас на место через три минуты приехал [актер] Сергей Леонидович Гармаш, чтобы с этой ситуацией как-то разобраться», — рассказал Стебунов.

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Михаил Ефремов (справа)

Авария с участием Ефремова на Смоленской площади в Москве произошла вечером 8 июня. Автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada. В результате ДТП многочисленные травмы получил водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров. Позднее он умер в больнице.

В отношении актера завели дело п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение водителем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. 9 июня суд отправил актера под домашний арест на два месяца.

Медицинская экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян. Кроме того, в его организме обнаружили следы наркотиков, сообщили источники РБК и ТАСС.

Теги: Москва, авария
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