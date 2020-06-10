Полиция опровергла присутствие пассажиров в машине Ефремова в момент ДТП

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Актер Михаил Ефремов в момент аварии на Смоленской площади был в машине один, сообщает столичный главк МВД.

«В момент происшествия виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один, без пассажиров», — говорится в сообщении. Эти сведения подтверждают показания очевидцев аварии, указали в ведомстве.

О том, что в машине с Ефремовым находились двое пассажиров — актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова, сообщал Telegram-канал Baza. Однако Стебунов позднее опроверг эту информацию. По его словам, в автомобиле в момент аварии не было ни его, ни его супруги.

«Мы поехали с моей женой на место ДТП», — пояснил он. «После нас на место через три минуты приехал [актер] Сергей Леонидович Гармаш, чтобы с этой ситуацией как-то разобраться», — рассказал Стебунов.