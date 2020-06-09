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Актер Стебунов опроверг свое нахождение в машине с Ефремовым в момент ДТП

Видео: Instagram stebunov_i
Видео: Instagram stebunov_i

Актер Иван Стебунов сообщил, что не был в машине актера Михаила Ефремова в момент ДТП в Москве на Смоленской площади, а прибыл к месту происшествия позднее. Об этом он заявил в Instagram.

«Ни меня, ни моей супруги в машине на этот момент не было. Мы нигде ни в каком баре не отдыхали. Мы поехали с моей женой на место ДТП. После нас на место через три минуты приехал [актер] Сергей Леонидович Гармаш, чтобы с этой ситуацией как-то разобраться», — сказал Стебунов.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня. Актер находился за рулем одного из двух столкнувшихся автомобилей. По информации телеканала РЕН ТВ, Ефремов, находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в автомобиль Lada, водитель которого получил тяжелые травмы. В тяжелом состоянии водителя Lada доставили в реанимацию, где он позднее умер.

Появилось видео ДТП с участием Михаила Ефремова в центре Москвы
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Изначально столичная полиция завела в отношении Ефремова уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека при нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения. После смерти водителя Lada обвинение в отношении Ефремова переквалифицировали по более тяжкой статье — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК России). Максимальное наказание по ней предусматривает 12 лет лишения свободы.

Как сообщили источники «Интерфакса» и ТАСС, Ефремова отпустили под подписку о невыезде.

Теги: ДТП, Москва, Михаил Ефремов, актер
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