Ефремову наденут электронный браслет

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Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) проконтролирует соблюдение актером Михаилом Ефремовым домашнего ареста с помощью электронного браслета. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в «Интерфакс».

«С целью осуществления контроля за соблюдением Ефремовым возложенных судом запретов к нему будут применены технические средства контроля», — отметили в пресс-бюро.

Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил Михаила Ефремова под домашний арест. Следствие посчитало необходимым изолировать актера из-за резонанса вокруг дела, а также из-за его возможности скрыться или повлиять на свидетелей.

Сторона защиты Елизавета Шаргородская назвала доводы следствия необоснованными и указала на то, что Ефремов страдает астмой и ишемической болезнью сердца, более того, у него на иждивении находятся четверо детей. В итоге суд согласился с доводами обвинения.