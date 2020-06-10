Панкратов-Черный прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Александр Панкратов-Черный (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Актер Александр Панкратов-Черный прокомментировал аварию с участием Михаила Ефремова в центре Москвы, в результате которой погиб человек. Его слова передает «Пятый канал».

«Это трагедия для всей его семьи, для памяти его отца, мамы, дедушки», — сказал Панкратов-Черный. Актер отметил, что 12 лет лишения свободы, которые могут грозить Ефремову, означают конец его творческого пути.

Кроме того, Панкратов-Черный предположил, что перед аварией Ефремов «пил не в одиночку». «Значит, кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет. Не могли остановить? Не могли довезти до дома?», — посетовал актер.

Авария с участием Ефремова произошла в Москве вечером 8 июня на Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada. В результате аварии многочисленные травмы получил водитель Lada. Утром 9 июня пострадавший в аварии мужчина умер.