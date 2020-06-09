СМИ сообщили о состоянии пострадавшего в ДТП с Ефремовым

Пострадавший в аварии с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У мужчины диагностировали открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы, сообщил собеседник агентства. Сейчас пострадавший находится в больнице, уточнил он.

О том, что пострадавший в аварии мужчина находится в тяжелом состоянии, также пишет Telergam-канал Mash. Его доставили в Институт Склифосовского с многочисленными травмами, говорится в сообщении.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин сообщил, что Ефремов находился в состоянии опьянения, пишет ТАСС.