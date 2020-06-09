В Москве выявили минимальное с 16 апреля число заболевших коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве выявили 1572 случая заражения коронавирусом. Об этом говорится в отчете оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Всего в столице 198 тыс. 590 инфицированных.

Это минимальный суточный прирост с 16 апреля, когда за сутки было подтверждено 1370 случаев заражений коронавирусом. 8 июня ранее в столице выявили 2001 новый случай заражения коронавирусом.

За прошедшие сутки в Москве умерли от коронавируса 59 человек. Таким образом, общее число умерших с COVID-19 во время эпидемии в столице составило 3021 человек.

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с 9 июня в городе большинства ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, отменены электронные пропуска, а также прогулки по графику и режим самоизоляции.