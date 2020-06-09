В Москве выявили минимальное с 16 апреля число заболевших коронавирусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 68,31 (-0,32) Quote, 08 июн, 13:45
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 77,19 (-0,78) Quote, 08 июн, 13:45
ESPN сообщил о реванше за титул в полулегком весе на UFC 251 Спорт, 12:03 VoIP-телефония: как звонить на другой континент без роуминга и интернета Индустрия 4.0, 12:00  «Заградительные тарифы» банков: кто платит за борьбу с отмыванием средств Pro, 11:57 Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование ДТП с Ефремовым Общество, 11:53 В России установят ответственность за необоснованное определение кадастра Недвижимость, 11:53 У бывшего сотрудника KFC изымут $2,3 млн за незаконные сделки с биткоином Крипто, 11:48 $50 млн для осведомителя: SEC выплатила рекордную награду информатору Quote, 11:45 Почему «зумеры» не похожи на «бумеров» и других предшественников Совместный проект, 11:39 В Москве выявили минимальное с 16 апреля число заболевших коронавирусом Общество, 11:36 Адвокат сообщил о признании Ефремовым вины в ДТП в Москве Общество, 11:32 Почему кризис — лучшее время для новых форматов Партнерский материал, 11:09 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 июня Общество, 11:05 В тоннелях появится новая разметка. Как по ней ездить Авто, 11:05 Забег на год: семь уроков о выходе из кризиса от Бориса Белоцерковского Pro, 11:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве выявили минимальное с 16 апреля число заболевших коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве выявили 1572 случая заражения коронавирусом. Об этом говорится в отчете оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Всего в столице 198 тыс. 590 инфицированных.

Это минимальный суточный прирост с 16 апреля, когда за сутки было подтверждено 1370 случаев заражений коронавирусом. 8 июня ранее в столице выявили 2001 новый случай заражения коронавирусом.

За прошедшие сутки в Москве умерли от коронавируса 59 человек. Таким образом, общее число умерших с COVID-19 во время эпидемии в столице составило 3021 человек.

В ВОЗ напомнили о сохранении угрозы после снятия ограничений в Москве
Общество
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с 9 июня в городе большинства ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, отменены электронные пропуска, а также прогулки по графику и режим самоизоляции.

Также начнут работать социальные карты и проездные билеты, к открытию готовятся салоны красоты, спортклубы и рестораны. Следующие этапы отмены ограничений намечены на 16 и 23 июня.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Москва, коронавирус, заболевшие
Материалы по теме
В Москве число заболевших COVID-19 за сутки превысило число выздоровевших
Общество
Число выписанных в Москве пятый день подряд превысило число заболевших
Общество
В Москве за сутки выявили почти 2 тыс. новых случаев заболевания COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter