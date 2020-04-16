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Пандемия коронавируса ,  
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Москва впервые уступила регионам по числу зараженных COVID-19 за сутки

Столица по-прежнему лидирует по числу новых случаев заражения, однако в городе впервые выявили меньше заболевших, чем в остальных регионах вместе взятых, — 1370 против 2078
Фото: Андрей Любимов / РБК

За последние сутки в Москве выявили 1370 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб. Всего в России число новых случаев заражения составило 3448.

Как следует из официальных данных, Москва по-прежнему остается лидером по числу новых случаев заражения, однако в столице впервые выявили меньше заболевших, чем в остальных регионах вместе взятых, — 1370 против 2078.

К примеру, 15 апреля в России подтвердили 3388 случаев заражения, из них 1774 в Москве, 14 апреля — 2774 и 1489 случаев соответственно, а днем ранее — 2558 и 1355.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Предыдущее снижение темпов роста заболевания в столице было зафиксировано 11 апреля — тогда в Москве выявили 1030 случаев. Днем ранее, 10 апреля, этот показатель составил 1786 человек.

В России за сутки заразились коронавирусом почти 3,5 тыс. человек
Общество

Из данных оперативного штаба также следует, что в Москве начало снижаться число умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией: вечером 15 апреля власти сообщили, что скончались семь инфицированных пациентов, а 14 апреля — 13 пациентов.

Всего с начала распространения инфекции в России подтверждено 27 938 случаев заболевания COVID-19, в Москве — 16 146. Более половины из выявленных за сутки зараженных коронавирусной инфекцией в столице — моложе 45 лет. 35% пациентов — это люди в возрасте от 46 до 65 лет, 10,5% — от 66 до 80 лет, 4% — старше 80 лет.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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С 15 апреля в Москве и Подмосковье начал действовать пропускной режим, пока он распространяется на жителей, которые передвигаются на любом транспорте. Мэр Сергей Собянин пообещал, что проверки соблюдения режима будут усиливаться с каждым днем, так как угроза коронавируса не ослабевает.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, коронавирус
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