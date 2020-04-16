Москва впервые уступила регионам по числу зараженных COVID-19 за сутки
За последние сутки в Москве выявили 1370 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб. Всего в России число новых случаев заражения составило 3448.
Как следует из официальных данных, Москва по-прежнему остается лидером по числу новых случаев заражения, однако в столице впервые выявили меньше заболевших, чем в остальных регионах вместе взятых, — 1370 против 2078.
К примеру, 15 апреля в России подтвердили 3388 случаев заражения, из них 1774 в Москве, 14 апреля — 2774 и 1489 случаев соответственно, а днем ранее — 2558 и 1355.
Предыдущее снижение темпов роста заболевания в столице было зафиксировано 11 апреля — тогда в Москве выявили 1030 случаев. Днем ранее, 10 апреля, этот показатель составил 1786 человек.