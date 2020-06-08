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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом

Количество умерших от COVID в столице превысило 3 тыс. человек
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За прошедшие сутки в Москве умерли еще 59 пациентов, заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб столицы. Общее количество жертв эпидемии COVID-19 в Москве составило 3021 человек.

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Всего к 8 июня в России было зарегистрировано 5971 смертей от COVID-19, с учетом новых жертв в Москве количество летальных исходов превысило 6 тыс. человек. Всего в стране заразились более 476,6 тыс. человек, в Москве — свыше 195 тыс. (более 40% от общего по стране).

Количество выявленных случаев заболевания в мире к утру 8 июня превысило 7 млн, 402,8 тыс., количество умерших после заражения в мире превысило 404 тыс. человек.

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что со следующего дня в городе отменяется большая часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Москвичи смогут свободно выходить на улицы, включая пожилых людей старше 65 лет, заработают социальные карты и проездные билеты, к открытию готовятся салоны красоты, спортклубы и рестораны. «Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни», — заявил в обращении к москвичам мэр Сергей Собянин. Следующие этапы отмены ограничений намечены на 16 и 23 июня.

График снятия ограничений в Москве. Главное
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Фото: Александр Земляниченко / AP

Вместе с тем власти столицы продлили масочный режим: жители Москвы по-прежнему будут должны носить защитные маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

Несмотря на то что вероятность заражения коронавирусом снизилась, она все еще есть, заверил Собянин. Поэтому, по его словам, жители по-прежнему должны «соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим, а открытые предприятия — четко выполнять требования санитарных служб».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Москва, карантин
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