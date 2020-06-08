В Москве за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом

Количество умерших от COVID в столице превысило 3 тыс. человек

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За прошедшие сутки в Москве умерли еще 59 пациентов, заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб столицы. Общее количество жертв эпидемии COVID-19 в Москве составило 3021 человек.

Всего к 8 июня в России было зарегистрировано 5971 смертей от COVID-19, с учетом новых жертв в Москве количество летальных исходов превысило 6 тыс. человек. Всего в стране заразились более 476,6 тыс. человек, в Москве — свыше 195 тыс. (более 40% от общего по стране).



Количество выявленных случаев заболевания в мире к утру 8 июня превысило 7 млн, 402,8 тыс., количество умерших после заражения в мире превысило 404 тыс. человек.

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что со следующего дня в городе отменяется большая часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Москвичи смогут свободно выходить на улицы, включая пожилых людей старше 65 лет, заработают социальные карты и проездные билеты, к открытию готовятся салоны красоты, спортклубы и рестораны. «Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни», — заявил в обращении к москвичам мэр Сергей Собянин. Следующие этапы отмены ограничений намечены на 16 и 23 июня.