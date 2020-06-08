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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ напомнили о сохранении угрозы после снятия ограничений в Москве

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

После отмены карантинных ограничений, введенных против распространения COVID, важно сохранять готовность системы здравоохранения к росту новых случаев заражения и своевременно их выявлять. Об этом заявила ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, комментируя информацию об отмене режима самоизоляции в Москве.

«Важно помнить об эффективных мерах, и когда ограничения начинают сниматься, важно продолжать выявлять и изолировать случаи [заражения]; выявлять и отслеживать контакты и подозрительные случаи и их также изолировать <…>, защищать работников здравоохранения от инфекции и поддерживать готовность системы здравоохранения реагировать на двойную проблему: обеспечивать предоставление основных медицинских услуг и быстро реагировать на возможный рост новых случаев», — сказала она.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что главной опасностью для стран, которые прошли пик эпидемии и начали ослаблять карантин, является «самоуспокоенность». «Мы продолжаем призывать к активному наблюдению», — сказал он, подчеркнув, что необходимо не допустить новых вспышек инфекции, «особенно во время массовых собраний разного рода, которые начинают возобновляться во многих странах».

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Общество
Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

По его словам, несмотря на улучшение ситуации в Европе, в мире в целом пандемия продолжается и количество инфицированных растет.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, эпидемия, ВОЗ
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