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Протесты в США ,  
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Захарова ответила на обвинения в причастности Москвы к протестам в США

Заявления некоторых американских политиков России о причастности России к беспорядкам, вспыхнувшим в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, означают неуважение к жителям страны или непонимание происходящего. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью газете «Комсомольская правда».

По словам Захаровой, обвинения России в причастности к протестам являются частью «мифологии», а нынешнюю ситуацию в США с Россией связывает только то, что Москва «неоднократно указывала Вашингтону на необходимость заняться в первую очередь собственной внутренней политикой, прежде чем поучать всех остальных».

Посол России счел чушью обвинения в причастности Москвы к протестам в США
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Анатолий Антонов

О том, что к беспорядками в США может быть причастна Россия, ранее заявила экс-советник по национальной безопасности в администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс. По ее словам, Москва могла способствовать радикализации протестов при помощи соцсетей и «каким-то образом» финансировать беспорядки.

Ранее Захарова уже ответила Райс, назвав ее слова пропагандой, а попытки обвинения России во всем — «роковой ошибкой» американского правительства. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что обвинения о причастности Москвы к беспорядкам являются чушью и чепухой.

В США заявили об иностранном вмешательстве в протесты «со всех сторон»
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Уильям Барр

Массовые акции протеста начались в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими 25 мая. В ходе задержания один из полицейских надавил коленом на шею Флойда и не обращал внимания на его слова о том, что он не может дышать. Вскоре в тот же день Флойд умер в больнице.

Теги: протесты, Мария Захарова
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