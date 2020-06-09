Захарова ответила на обвинения в причастности Москвы к протестам в США

Заявления некоторых американских политиков России о причастности России к беспорядкам, вспыхнувшим в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, означают неуважение к жителям страны или непонимание происходящего. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью газете «Комсомольская правда».

По словам Захаровой, обвинения России в причастности к протестам являются частью «мифологии», а нынешнюю ситуацию в США с Россией связывает только то, что Москва «неоднократно указывала Вашингтону на необходимость заняться в первую очередь собственной внутренней политикой, прежде чем поучать всех остальных».

О том, что к беспорядками в США может быть причастна Россия, ранее заявила экс-советник по национальной безопасности в администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс. По ее словам, Москва могла способствовать радикализации протестов при помощи соцсетей и «каким-то образом» финансировать беспорядки.

Ранее Захарова уже ответила Райс, назвав ее слова пропагандой, а попытки обвинения России во всем — «роковой ошибкой» американского правительства. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что обвинения о причастности Москвы к беспорядкам являются чушью и чепухой.