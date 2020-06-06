Захарова поблагодарила Помпео за предложение помощи после ЧП в Норильске

Россия выражает благодарность американской стороне за готовность помочь в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в прямом эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Мы, безусловно, благодарны американской стороне. Мы фиксируем еще один жест доброй воли, который показывает, что можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество», — сказала дипломат, напомнив, что ранее в условиях пандемии коронавируса Россия и США помогли друг другу поставками аппаратов для искусственной вентиляции легких.

«Поэтому, в общем-то, мы поблагодарим господина Помпео. Но, мне кажется, что это очень конструктивная полемика, которую редко теперь слышат от США», — добавила представитель МИД.

6 июня Майк Помпео в своем Twitter сообщил, что США готовы оказать помощь России в проведении технической экспертизы, чтобы минимизировать последствия для окружающей среды из-за разлива топлива. Также американский дипломат выразил сожаление из-за аварии.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК — «дочка» «Норникеля») в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В месте разлива проезжал автомобиль, в результате чего он загорелся от разлившегося топлива. Из-за аварии в Красноярском крае был введен режим ЧС федерального уровня.

По оценке краевой прокуратуры, площадь загрязнения после аварии составила 180 тыс. кв. м. Из-за аварии дизельное топливо попало в землю и в водосборные площади ручья Безымянного, а также рек Дальдыкан и Амбарной.

По подсчетам российского отделения Greenpeace, экологический ущерб может составить более 10 млрд руб. В эту же сумму работы по устранению последствий аварии оценил президент «Норникеля» Владимир Потанин. Он пообещал, что компания покроет все расходы и «ни одного рубля бюджетных средств» потрачено не будет.

В рамках дела был задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Сатростин. Суд арестовал его до 31 июля. По факту аварии было возбуждено четыре уголовных дела.