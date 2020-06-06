Авария с топливом в Норильске , 06 июн, 20:41
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США предложили России помощь в ликвидации последствий аварии в Норильске
Вашингтон готов помочь Москве в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске. Об этом в своем Twitter написал госсекретарь США Майк Помпео.
Он выразил сожаление в связи с аварией и сообщил, что, несмотря на существующие разногласия между странами, США могут предложить России техническую экспертизу, чтобы минимизировать последствия для окружающей среды.
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