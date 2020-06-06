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Протесты в США ,  
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В Австралии прошли протесты против расизма

Фото: Quinn Rooney / Getty Images
Фото: Quinn Rooney / Getty Images

В Австралии прошли акции против расизма, вдохновленные протестами в США из-за смерти Джорджа Флойда. Об этом сообщает ABC.

Митинги начались в Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Аделаиде и некоторых других региональных центрах. Как передает ABC, протестующие выступали за защиту прав коренного населения Австралии и поддерживали движение Black Lives Matter, выступающее против насилия в отношении чернокожего населения.

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В Мельбурне, по сообщению ABC, на улицы вышли около 10 тыс. протестующих, столько же собралось в Брисбене, около 1 тыс. человек также участвовали в демонстрациях в Таунсвилле, Северном Квинсленде, 300 человек пришли на городской протест в Канберре.

Проведение массовых акций в Австралии осложняется эпидемией коронавируса. Так, демонстрация в Сиднее сначала была запрещена Верховным судом из-за опасности распространения заболевания, однако апелляционный суд штата Новый Южный Уэльс разрешил митинг. Организаторы акции в Мельбурне, по информации ABC, будут оштрафованы на $1652 за проведение собрания в нарушение указаний главного санитарного врача.

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Протесты в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая. Его задержали в Миннеаполисе по подозрению в использовании фальшивых банкнот, во время задержания один из полицейских, Дерек Шовен, надавил коленом на горло мужчины. Инцидент попал на видео. Через несколько часов после задержания Флойд умер в больнице.

Митинги начались в Миннеаполисе, затем они вышли за пределы города и штата. 27–28 мая протесты начались в десятках городов — Лос-Анджелесе, Чикаго, Атланте, Мемфисе, Денвере, Коламбусе, Бостоне и других. Мирные демонстрации переросли в разграбление магазинов, уличные поджоги и массовые беспорядки.

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Демонстранты пришли к Белому дому в Вашингтоне. Секретная служба несколько раз блокировала доступ, часть сотрудников безопасности получили ранения. Активист и баптистский священник Альфред Шарптон анонсировал новый марш афроамериканцев на Вашингтон в память об акции Мартина Лютера Кинг в 1963 году.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в беспорядках виноваты «радикальные левые» и антифашисты, призвав признать их террористами. Комментируя беспорядки в Миннеаполисе, президент сказал, что «отморозки оскверняют память Джорджа Флойда».

Теги: Австралия, США, расизм, протесты
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