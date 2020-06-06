В Австралии прошли протесты против расизма

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В Австралии прошли акции против расизма, вдохновленные протестами в США из-за смерти Джорджа Флойда. Об этом сообщает ABC.

Митинги начались в Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Аделаиде и некоторых других региональных центрах. Как передает ABC, протестующие выступали за защиту прав коренного населения Австралии и поддерживали движение Black Lives Matter, выступающее против насилия в отношении чернокожего населения.

В Мельбурне, по сообщению ABC, на улицы вышли около 10 тыс. протестующих, столько же собралось в Брисбене, около 1 тыс. человек также участвовали в демонстрациях в Таунсвилле, Северном Квинсленде, 300 человек пришли на городской протест в Канберре.

Проведение массовых акций в Австралии осложняется эпидемией коронавируса. Так, демонстрация в Сиднее сначала была запрещена Верховным судом из-за опасности распространения заболевания, однако апелляционный суд штата Новый Южный Уэльс разрешил митинг. Организаторы акции в Мельбурне, по информации ABC, будут оштрафованы на $1652 за проведение собрания в нарушение указаний главного санитарного врача.