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Акции против полицейского произвола в городах мира. Фоторепортаж

Вслед за США, где больше недели продолжаются беспорядки, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания, акции против произвола полиции начались и в других городах мира. Как и где они проходят — в фоторепортаже РБК


 
Фото: Michel Euler / AP
Фото: Michel Euler / AP

2 июня акция против полицейского произвола прошла в Париже. В ней приняли участие от 15 до 20 тыс. человек. Демонстрация прошла в память о 24-летнем чернокожем французе Адаме Траоре, погибшем после задержания в 2016 году. Она переросла в беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Акция в Берлине прошла 31 мая. Несколько сотен демонстрантов собрались возле посольства США
Фото: Eva Plevier / Reuters
Фото: Eva Plevier / Reuters
Мирная акция против жестокости полиции 1 июня прошла в Амстердаме
Фото: Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

2 июня акция прошла в Стамбуле
 

Фото: Hollie Adams / Getty Images
Фото: Hollie Adams / Getty Images
Акция против жестокости полиции в Лондоне. 31 мая
Фото: Nacho Doce / Reuters
Фото: Nacho Doce / Reuters
Акция против жестокости полиции в Барселоне. 1 июня
 
Фото: Carlos Osorio / Reuters
Фото: Carlos Osorio / Reuters

Акция 30 мая в Торонто, Канада, была посвящена памяти не только погибшего в США Джорджа Флойда, но и выпавшего из окна во время задержания жителя Торонто Реджиса Корчински-Поке

Фото: Francois Lenoir / Reuters
Фото: Francois Lenoir / Reuters
Акция против жестокости полиции в Брюсселе. 1 июня
Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters
Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters
Акция против жестокости полиции в Гааге, Нидерланды. 1 июня
Фото: Molly Darlington / Reuters
Фото: Molly Darlington / Reuters
Акция против жестокости полиции в Ливерпуле, Великобритания. 2 июня
Фото: Stephane Mahe / Reuters
Фото: Stephane Mahe / Reuters
Акция против жестокости полиции в Нанте, Франция. 2 июня
Фото: Lefteris Pitarakis / AP
Фото: Lefteris Pitarakis / AP

Члены Коммунистической партии Греции провели акцию против жестокости полиции в Афинах 1 июня

Фото: Hannah Peters / Getty Images
Фото: Hannah Peters / Getty Images

Акция против жестокости полиции в Окленде, Новая Зеландия. 1 июня.

Теги: мультимедиа, США, протесты
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