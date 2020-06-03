Акции против полицейского произвола в городах мира. Фоторепортаж
Вслед за США, где больше недели продолжаются беспорядки, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания, акции против произвола полиции начались и в других городах мира. Как и где они проходят — в фоторепортаже РБК
2 июня акция против полицейского произвола прошла в Париже. В ней приняли участие от 15 до 20 тыс. человек. Демонстрация прошла в память о 24-летнем чернокожем французе Адаме Траоре, погибшем после задержания в 2016 году. Она переросла в беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ
2 июня акция прошла в Стамбуле
Акция 30 мая в Торонто, Канада, была посвящена памяти не только погибшего в США Джорджа Флойда, но и выпавшего из окна во время задержания жителя Торонто Реджиса Корчински-Поке
Члены Коммунистической партии Греции провели акцию против жестокости полиции в Афинах 1 июня
Акция против жестокости полиции в Окленде, Новая Зеландия. 1 июня.