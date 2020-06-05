Власти Москвы заявили о прохождении самого острого периода ограничений

Фото: Владислав Шатило / РБК

Столица прошла период «самых острых ограничительных мер», принятых из-за угрозы коронавируса, об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает «РИА Новости».

«Мы последовательно открываем отрасли экономики, и сейчас перед нами стоит задача не только купировать проблемы вынужденного приостановления деятельности, но и оперативно вернуться к экономическому росту», — уточнил он.

С 1 июня жители Москвы могут выходить без пропусков на прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе, власти открыли городские парки, кроме «Зарядья», и зеленые зоны. Гулять можно не каждый день, для каждого жилого дома составлен свой график.

С начала июня в Москве заработали ТЦ, непродовольственные магазины, автосалоны, предприятия бытовых услуг. Покупатели и персонал обязаны носить перчатки и маски.