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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы заявили о прохождении самого острого периода ограничений

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Столица прошла период «самых острых ограничительных мер», принятых из-за угрозы коронавируса, об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает «РИА Новости».

«Мы последовательно открываем отрасли экономики, и сейчас перед нами стоит задача не только купировать проблемы вынужденного приостановления деятельности, но и оперативно вернуться к экономическому росту», — уточнил он.

В Москве за сутки выявили 1855 новых зараженных коронавирусом
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

С 1 июня жители Москвы могут выходить без пропусков на прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе, власти открыли городские парки, кроме «Зарядья», и зеленые зоны. Гулять можно не каждый день, для каждого жилого дома составлен свой график.

С начала июня в Москве заработали ТЦ, непродовольственные магазины, автосалоны, предприятия бытовых услуг. Покупатели и персонал обязаны носить перчатки и маски.

Власти обязали москвичей надевать маски при любом выходе на улицу
Общество
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В офисы также разрешили вернуть работников архитектурных и проектных бюро, если от них зависит функционирование строительной отрасли.

В то же время в городе сохраняются масочный и пропускной режимы. Мэр столицы Сергей Собянин объявил о сохранении всеобщей самоизоляции до 14 июня.

Теги: Москва, коронавирус
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