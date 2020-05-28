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Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Все жилые дома Москвы разделены на шесть групп, для каждой из которых выделены свои дни для прогулок
Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту столицы, с помощью которой можно узнать, когда именно жители того или иного дома имеют право выйти на прогулку. Об этом сообщил журналистам первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Кликните на интересующий дом или вбейте адрес в строку поиска», — сказано в инструкции к сервису.

Кроме того, график прогулок будет размещен в подъездах жилых домов и доставлен в почтовые ящики жильцов, говорится на сайте мэрии. Руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко сообщил журналистам, что график также будет доступен в приложении «Моя Москва» и в «Яндекс.Карты».

«Мы добавим в «Яндекс.Карты» информацию о новых правилах на основе данных с сайта mos.ru. Найти ее можно будет в карточке объекта. Также, если пользователю интересно узнать, какие места открыты для прогулок и есть ли они поблизости, он сможет построить радиус в два километра от любой локации», — рассказал РБК представитель «Яндекса».

Согласно данным на странице сервиса, все жилые дома Москвы разделены на шесть групп, для каждой из которых выделены свои дни для прогулок. При проверке корреспондентом РБК своего адреса сервис выдал, что гулять разрешено с 9:00 до 21:00 2, 4 и 6 июня.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Прогулки в Москве под запретом с 30 марта, с этого дня москвичам разрешено выходить из дома только для того, чтобы пойти на работу, в магазин или к врачу, а также вынести мусор. Выгуливать домашних животных разрешено, единственное ограничение — не далее 100 м от дома. За нарушение запрета может быть наложен штраф.

В среду, 27 мая, источник РБК сообщил, что москвичам разрешат гулять по три раза в неделю. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым жители столицы с 1 июня получили право выходить на улицу без оформления пропуска для прогулки и занятий физической культурой и спортом. При этом каждый человек получает право на прогулки с 9:00 до 21:00 три раза в неделю — дважды в будни и в один из выходных дней. Кроме того, с 5:00 до 9:00 без иных ограничений можно выходить из дома «в целях занятия физической культурой и спортом».

При прогулках и занятиях физической культурой и спортом гражданам рекомендуется не удаляться от дома более чем на 2 км. «Прогуливаться» можно на велосипедах, роликах и самокатах, однако нельзя садиться на скамейки и посещать детские игровые и спортивные площадки.

Власти обязали москвичей надевать маски при любом выходе на улицу
Общество
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В соответствии с тем же указом с 1 июня все москвичи, выходя на улицу, обязаны надевать защищающую рот и нос маску или респиратор. Необходимость усиления масочного режима Собянин объяснил тем, что москвичи получили право на прогулки.

«Разумеется, рост числа людей на улицах и в парках увеличивает риск инфицирования коронавирусом. Чтобы этого не допустить, будет усилен масочный режим», — написал Собянин в своем блоге.
 

Авторы: Евгений Калюков, Ирина Парфентьева, Анна Балашова
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