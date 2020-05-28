Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Все жилые дома Москвы разделены на шесть групп, для каждой из которых выделены свои дни для прогулок

Фото: mos.ru

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту столицы, с помощью которой можно узнать, когда именно жители того или иного дома имеют право выйти на прогулку. Об этом сообщил журналистам первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Кликните на интересующий дом или вбейте адрес в строку поиска», — сказано в инструкции к сервису.

Кроме того, график прогулок будет размещен в подъездах жилых домов и доставлен в почтовые ящики жильцов, говорится на сайте мэрии. Руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко сообщил журналистам, что график также будет доступен в приложении «Моя Москва» и в «Яндекс.Карты».

«Мы добавим в «Яндекс.Карты» информацию о новых правилах на основе данных с сайта mos.ru. Найти ее можно будет в карточке объекта. Также, если пользователю интересно узнать, какие места открыты для прогулок и есть ли они поблизости, он сможет построить радиус в два километра от любой локации», — рассказал РБК представитель «Яндекса».

Согласно данным на странице сервиса, все жилые дома Москвы разделены на шесть групп, для каждой из которых выделены свои дни для прогулок. При проверке корреспондентом РБК своего адреса сервис выдал, что гулять разрешено с 9:00 до 21:00 2, 4 и 6 июня.