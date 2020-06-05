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В Москве за сутки выявили 1855 новых зараженных коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице за сутки зарегистрировали 1855 новых заболевших коронавирусной инфекцией, в Московской области выявили 762 новых зараженных. Об этом сообщает оперативный штаб города.

Общее число заболевших с начала эпидемии в Москве выросло до 191 069 человек.

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Фото: Diego Azubel / EPA / ТАСС

За последние сутки в столице вылечились от коронавируса 2643 человека, всего выздоровели 97 358 заболевших. Умерли, по данным федерального оперативного штаба, 2 806 пациентов.

Всего в России за прошедшие сутки выявили 8726 новых заболевших COVID-19. С начала распространения коронавируса в стране им заразились 449,8 тыс. человек.

Общее число жертв заболевания в России превысило 5,5 тыс., выздоровели 212 680 человек.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, коронавирус, статистика
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