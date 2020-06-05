Кадыров опроверг слухи о заболевании коронавирусом вице-премьера Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о заболевании коронавирусом вице-премьера республиканского правительства Абузайда Висмурадова. Соответствующий видеоролик опубликован на странице помощника главы Чечни Ахмеда Дудаева в Instagram.

На записи запечатлен Висмурадов, который вместе с Кадыровым сидит за столом.

«Сегодня 4 июня, 22.40. Патриот здесь со мной сидит, абсолютно здоровый. Передайте своим коллегам-журналистам, что мы с Патриотом вместе сидим, фильм смотрим, думаем, что делать завтра для народа, для республики», — заявил Кадыров на видеозаписи.

Ранее о госпитализации Висмурадова сообщил Telegram-канал 112. По его данным, вице-премьера республики в состоянии средней степени тяжести с пневмонией и симптомами коронавируса доставили в одну из больниц Грозного.

В середине мая СМИ сообщили о заражении коронавирусом Рамзана Кадырова. В частности, об этом сообщали ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Впоследствии спикер республиканского парламента Магомед Даудов опроверг информацию о заражении Кадырова Коронавирусом.

Сам глава республики, комментируя информацию о заражении коронавирусом, назвал себя «абсолютно здоровым человеком».

«Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет, гемоглобин? Я абсолютно здоровый человек», — говорил тогда Кадыров.