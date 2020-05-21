У главы Чечни Кадырова заподозрили заражение COVID-19

По данным ТАСС, в связи с подозрением на заражение COVID-19 главу Чечни доставили на самолете в Москву

Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под наблюдением врачей с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщают СМИ. По данным агентства ТАСС, которое ссылается на источник в медицинских кругах, глава Чечни был доставлен на самолете в Москву.

«Рамзана Кадырова доставили на самолете в Москву с подозрением на коронавирус. Сейчас [он] находится под наблюдением врачей», — рассказал собеседник агентства. По его словам, состояние пациента «стабильное».

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщил, что у Кадырова заподозрили заражение COVID-19 и тот находится под наблюдением врачей.

Сообщение о возможности заражения Кадырова COVID-19 и его доставке на самолете в Москву появилось в Telegram-канале Baza.

РБК обратился за комментарием к Министру Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулату Умарову.