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Пандемия коронавируса ,  
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У главы Чечни Кадырова заподозрили заражение COVID-19

По данным ТАСС, в связи с подозрением на заражение COVID-19 главу Чечни доставили на самолете в Москву
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под наблюдением врачей с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщают СМИ. По данным агентства ТАСС, которое ссылается на источник в медицинских кругах, глава Чечни был доставлен на самолете в Москву.

«Рамзана Кадырова доставили на самолете в Москву с подозрением на коронавирус. Сейчас [он] находится под наблюдением врачей», — рассказал собеседник агентства. По его словам, состояние пациента «стабильное».

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщил, что у Кадырова заподозрили заражение COVID-19 и тот находится под наблюдением врачей.

Сообщение о возможности заражения Кадырова COVID-19 и его доставке на самолете в Москву появилось в Telegram-канале Baza.

РБК обратился за комментарием к Министру Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулату Умарову.

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Помощник главы Чечни и директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев заявил ТАСС, что Кадыров лично контролирует ситуацию с коронавирусом в республике, «работа [оперативного] штаба идет под его личным контролем».

15 мая Кадыров подписал указ о снятии ограничительных мер и выходе из режима самоизоляции. В соответствии с ним на первом этапе, который продлится до 27 мая, разрешено возобновить работу магазинам непродовольственных товаров, расположенным в отдельно стоящих зданиях и сооружениях площадью не более 100 кв. м, автомойкам, станциям ремонта и техобслуживания автомобилей и т.д. При этом режим самоизоляции в Чечне пока сохранен.

По официальным данным, в Чечне с момента начала эпидемии COVID-19 выявлено 1026 заболевших, 11 человек умерли.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<500
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Евгений Калюков
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Рамзан Кадыров
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