Спикер парламента Чечни назвал сплетнями данные о болезни Кадырова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров здоров, а информация в СМИ о его заражении коронавирусом неверна. Об этом спикер республиканского парламента Магомед Даудов заявил во время прямого эфира в своем Instagram.

«Что только не пишут, ставят диагнозы и даже проценты, вы, наверное, и сами видели. Хвала Аллаху, наш глава республики Рамзан Ахматович здоров, то, что пишут, — неправда», — сказал Даудов (цитата по ТАСС).

«Я знаю, как сильно переживают жители нашей республики из-за всех этих сплетен, повода для беспокойства нет», — добавил он.

Накануне «Интерфакс» со ссылкой на медицинский источник сообщал о подозрении на заражение Кадырова. Telegram-канал Baza, ссылаясь на источники, писал 22 мая, что глава Чечни находится в тяжелом состоянии.