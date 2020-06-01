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Пандемия коронавируса ,  
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Кадыров анонсировал прибытие в Чечню и Дагестан медпомощи от ОАЭ

В ближайшие дни в Чечню и Дагестан прибудут самолеты с медицинским снабжением из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

Кадыров уточнил, что в Грозный медпомощь придет 1 июня, а в Дагестан — 3 июня. По его словам, самолеты из ОАЭ доставят 25 тыс. тестов на коронавирус, 15 тыс. противочумных комбинезонов, 500 тыс. перчаток, 50 тыс. масок, а также бахилы, антибактериальные средства и салфетки.

«Такую помощь региону оказал дорогой брат, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заед Аль Нахайан», — отметил Кадыров. По словам Кадырова, помощь наследный принц предложил в ходе телефонного разговора, в котором он рассказал о ситуации с коронавирусом в Чечне, а также описал «тяжелую ситуацию» с заболеванием в Дагестане.

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Согласно последним данным федерального оперативного штаба, в Чечне коронавирусом заразились 1227 человек, умерли 13. В Дагестане заболевание подтвердили почти у 5 тыс. человек, число смертельных случаев составляет 235. Дагестан занимает третье место в России по числу смертей заразившихся коронавирусом.

Для борьбы с коронавирусом в Дагестане Путин подключил МЧС и Минобороны. В регионе начали масштабную обработку общественных мест, также развернули военные госпитали.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Грозный, ОАЭ, коронавирус
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