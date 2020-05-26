В Кремле заявили об отсутствии информации о здоровье Кадырова

Рамзан Кадыров (Фото: Муса Садулаев / AP)

В Кремле нет информации о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не располагаю никакой информацией», — ответил Песков на вопрос о состоянии здоровья Кадырова. «Но обязательно справлюсь», — добавил Песков.

На замечание журналиста о том, что «ситуация с Кадыровым неясная», пресс-секретарь пообещал «вернуться к этому вопросу».

О том, что Кадыров находится под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус, 21 мая сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в медицинских кругах. По данным ТАСС, главу Чечни для лечения доставили на самолете в Москву.