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Пандемия коронавируса ,  
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Кадыров ответил на слухи о болезни фразой «Я абсолютно здоровый человек»

Глава Чечни заявил, что абсолютно здоров, но при этом отметил, что имеет право заболеть, «поставить капельницу и поднять иммунитет»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: ahmed_95kra / Instagram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью директору ЧГТРК «Грозный» Ахмеду Дудаеву прокомментировал информацию о своем заражении коронавирусной инфекцией COVID-19. Видео опубликовано в Instagram Дудаева, интервью велось на чеченском языке. Выдержки из беседы привели ТАСС и «РИА Новости».

Видео: Instagram ahmed_95kra
Видео: Instagram ahmed_95kra

Кадыров заявил, что он «абсолютно здоровый человек». «Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет, гемоглобин? Я абсолютно здоровый человек», — сказал глава Чечни.

Кадыров заявил об участии в оперштабе после новостей о заражении COVID-19
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Рамзан Кадыров

26 мая глава Чечни провел совещание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в республике. В Telegram-канале Кадырова были опубликованы фотографии с мероприятия, на которых в том числе запечатлен он сам. Сюжет о совещании также разместил ЧГТРК «Грозный» в своем Instagram, однако, как пишет «Новая газета», позже был удален. На кадрах на руке главы Чечни был замечен предмет, похожий на медицинский катетер, отмечает издание.

21 мая ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщили, что у Кадырова заподозрили заражение COVID-19. Об этом также писала Baza. По данным СМИ, главу Чечни доставили на самолете в Москву для лечения.

Спикер парламента Чечни назвал сплетнями данные о болезни Кадырова
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Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Власти Чечни эту информацию опровергли. 22 мая спикер парламента республики Магомед Даудов заявил, что сообщения в СМИ неправда, глава республики здоров. «Повода для беспокойства нет», — указал Даудов. В свою очередь Дудаев говорил, что Кадыров лично контролирует ситуацию с коронавирусом в Чечне. На следующий день в Telegram-канале главы республики появилось обращение к мусульманам по случаю праздника Ураза-байрам, в котором слышен голос Кадырова. Самого главы Чечни в кадре не было.

В Кремле информации насчет состояния здоровья Кадырова нет, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пообещал журналистам «вернуться к этому вопросу».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Рамзан Кадыров, коронавирус
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