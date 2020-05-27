Кадыров ответил на слухи о болезни фразой «Я абсолютно здоровый человек»

Глава Чечни заявил, что абсолютно здоров, но при этом отметил, что имеет право заболеть, «поставить капельницу и поднять иммунитет»

Рамзан Кадыров (Фото: ahmed_95kra / Instagram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью директору ЧГТРК «Грозный» Ахмеду Дудаеву прокомментировал информацию о своем заражении коронавирусной инфекцией COVID-19. Видео опубликовано в Instagram Дудаева, интервью велось на чеченском языке. Выдержки из беседы привели ТАСС и «РИА Новости».

Видео: Instagram ahmed_95kra

Кадыров заявил, что он «абсолютно здоровый человек». «Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет, гемоглобин? Я абсолютно здоровый человек», — сказал глава Чечни.

26 мая глава Чечни провел совещание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в республике. В Telegram-канале Кадырова были опубликованы фотографии с мероприятия, на которых в том числе запечатлен он сам. Сюжет о совещании также разместил ЧГТРК «Грозный» в своем Instagram, однако, как пишет «Новая газета», позже был удален. На кадрах на руке главы Чечни был замечен предмет, похожий на медицинский катетер, отмечает издание.