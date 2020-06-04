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Протесты в США ,  
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Lego отказалась от рекламы конструкторов с полицией из-за протестов в США

Фото: Alba Vigaray / EPA / ТАСС
Фото: Alba Vigaray / EPA / ТАСС

Компания Lego приостановила рекламу и продвижение в социальных сетях наборов конструкторов с полицейскими из-за массовых протестов в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции. Об этом сообщает отраслевое издание Toybook co ссылкой на письма маркетологов компании и комментарии пресс-секретаря Lego.

«Мы обратились с требованием, чтобы наши аффилированные партнеры воздержались от размещения рекламного контента Lego в рамках нашего решения уважать #BlackOutTuesday и приостановили размещение контента в наших социальных сетях в ответ на трагические события в США», — говорится в заявлении представителя Lego group.

В Lego group попросили удалить более 30 наборов, фигурок и других аксессуаров из списков для продвижения. Среди них фигурки сотрудников полиции, пожарных, преступников, машины скорой помощи и здания. Запрет на рекламу распространяется на наборы с полицейским участком, пожарной частью, подразделением собак-ищеек, а также наборы с предметами для задержания преступников, например наручниками.

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Toybook отмечает, что эти конструкторы по-прежнему представлены на сайте компании, находятся на складе и продаются.

Массовые протесты начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда из-за жестокого задержания полицией. Один из полицейских надавил Флойду коленом на шею, несмотря на слова задержанного о том, что ему тяжело дышать. Вскоре после этого Флойд умер.

По данным Associated Press, к 3 июня в результате беспорядков в США погибли по меньшей мере 11 человек. Во многих городах, в том числе в Нью-Йорке и Вашингтоне, введен комендантский час. Помимо США протесты идут и в других странах, например во Франции и Греции.

Теги: США, полиция, Lego
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