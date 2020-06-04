Lego отказалась от рекламы конструкторов с полицией из-за протестов в США

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Компания Lego приостановила рекламу и продвижение в социальных сетях наборов конструкторов с полицейскими из-за массовых протестов в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции. Об этом сообщает отраслевое издание Toybook co ссылкой на письма маркетологов компании и комментарии пресс-секретаря Lego.

«Мы обратились с требованием, чтобы наши аффилированные партнеры воздержались от размещения рекламного контента Lego в рамках нашего решения уважать #BlackOutTuesday и приостановили размещение контента в наших социальных сетях в ответ на трагические события в США», — говорится в заявлении представителя Lego group.

В Lego group попросили удалить более 30 наборов, фигурок и других аксессуаров из списков для продвижения. Среди них фигурки сотрудников полиции, пожарных, преступников, машины скорой помощи и здания. Запрет на рекламу распространяется на наборы с полицейским участком, пожарной частью, подразделением собак-ищеек, а также наборы с предметами для задержания преступников, например наручниками.

Toybook отмечает, что эти конструкторы по-прежнему представлены на сайте компании, находятся на складе и продаются.