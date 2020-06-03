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В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже. Участники устроили несанкционированный митинг на фоне смерти Джорджа Флойда в США. Об этом сообщает Associated Press.

Несколько тысяч человек во французской столице нарушили запрет на массовые мероприятия, введенный из-за пандемии коронавируса. Они выступили против расовой дискриминации и полицейского произвола.

Участники беспорядков сначала мирно протестовали в районе парижского здания суда. Затем они возвели баррикады и подожгли их. Огонь охватил несколько транспортных средств. Для разгона протестующих спецподразделения полиции применили слезоточивый газ.

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Фото: Jim Bourg / Reuters

Протесты во Франции и других странах начались после беспорядков в США. Их причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота, 25 мая.

Мужчине, которого подозревали в фальсификации документов, во время задержания полицейский надавил коленом на горло. Позже Флойд умер в больнице. После этого в Миннесоте, а затем и по всем Соединенным Штатам начались массовые беспорядки.

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В результате в 40 городах США ввели комендантский час. Президент Дональд Трамп заявил, что при необходимости введет войска в тех штатах, где местные власти сами не могут справиться с протестами. К подавлению беспорядков уже привлечены более 17 тыс. бойцов Национальной гвардии.

В ходе столкновений участников беспорядков и полиции погибли несколько человек. Несколько тысяч были задержаны. Протестующие жгут машины, грабят магазины и нападают на прохожих.

Теги: Париж, беспорядки, протесты
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