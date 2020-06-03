В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже. Участники устроили несанкционированный митинг на фоне смерти Джорджа Флойда в США. Об этом сообщает Associated Press.

Несколько тысяч человек во французской столице нарушили запрет на массовые мероприятия, введенный из-за пандемии коронавируса. Они выступили против расовой дискриминации и полицейского произвола.

Участники беспорядков сначала мирно протестовали в районе парижского здания суда. Затем они возвели баррикады и подожгли их. Огонь охватил несколько транспортных средств. Для разгона протестующих спецподразделения полиции применили слезоточивый газ.