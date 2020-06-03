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В Афинах произошли столкновения с полицией из-за смерти Флойда в США

Возле американского посольства в Афинах прошла акция протеста в поддержку демонстраций в США, которые начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией. Протестующие бросали в полицейских «коктейли Молотова», сообщает издание Protagon.

Портал отмечает, что изначально акция была мирная, однако затем некоторые протестующие начали кидать в полицейских камни, а потом — «коктейли Молотова». По данным Protagon, протестующих было около 3 тыс. человек.

Ethnos также сообщает, что на акции было около 2-3 тыс. протестующих. По данным издания, марш организовали левые непарламентские партии. Полицейские применили слезоточивый газ и арестовали семерых человек.

Беспорядки в городах США. Главное
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Протесты в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Его задержали по подозрению в использовании поддельных купюр. Один из полицейских надавил ему на горло коленом, последствии Флойд скончался в больнице. Протесты прошли также в Париже.

В ходе протестов в США возникали беспорядки, сообщалось и о случаях грабежей. В 40 американских городах ввели комендантский час. Президент США Дональд Трамп направил в Миннеаполис, где начались протесты, более 500 солдат Нацгвардии.

Теги: Афины, посольство США, протест
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