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Водитель сообщил подробности о начале аварии на норильской ТЭЦ

Водитель Андрей Афиногенов, оказавшийся рядом с ТЭЦ-3 Норильска во время разлива нефти, заявил, что сначала на месте аварии не было никого из технического персонала и предупреждающих знаков, сообщает Baza.

Первоначально в региональном МЧС говорили, что в резервуар с дизельным топливом на территории ТЭЦ врезался автомобиль. Позже в Норильско-Таймырской энергетической компании заявили, что причиной стало «внезапное проседание опор» под фундаментом хранилища. В это время за пределами хранилища проезжал автомобиль, который загорелся от соприкосновения с топливом.

Афиногенов отметил, что проезжая часть на месте происшествия была мокрая, несмотря на отсутствие дождя.

«Запаха не было. Ограждающих каких-то конструкций, предупреждающих знаков не было. Персонал отсутствовал технологический», — уточнил он. Когда Афиногенов поехал дальше, в какой-то момент его машина застряла, уровень жидкости на дороге поднялся, и появился характерный запах топлива.

«Я вылез через крышу. Как раз появился технологический персонал, к этому времени машина от этой жидкости начала дымить из-под капота. Языки пламени из-под автомобиля начали появляться», — рассказал Афиногенов.

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Фото: ilya_torgonskyi / Instagram

Водитель сообщил, что технологический персонал вызвал пожарных, а сам он «сообщил руководству и позвонил в дежурную часть полиции города Норильска».

Разлив нефти на норильской ТЭЦ-3 произошел 29 мая, в результате топливо попало в реки Далдыкан, Амбарная, их притоки и в землю. Прокуратура региона сообщила 4 июня, что площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. Президент России Владимир Путин объявил из-за аварии федеральный режим ЧС.

Генпрокуратура возбудила три уголовных дела по факту аварии, их объединили в одно производство и передали в Следственный комитет.

Теги: Норильск, утечка нефти, очевидец
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