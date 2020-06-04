Водитель сообщил подробности о начале аварии на норильской ТЭЦ

Водитель Андрей Афиногенов, оказавшийся рядом с ТЭЦ-3 Норильска во время разлива нефти, заявил, что сначала на месте аварии не было никого из технического персонала и предупреждающих знаков, сообщает Baza.

Первоначально в региональном МЧС говорили, что в резервуар с дизельным топливом на территории ТЭЦ врезался автомобиль. Позже в Норильско-Таймырской энергетической компании заявили, что причиной стало «внезапное проседание опор» под фундаментом хранилища. В это время за пределами хранилища проезжал автомобиль, который загорелся от соприкосновения с топливом.

Афиногенов отметил, что проезжая часть на месте происшествия была мокрая, несмотря на отсутствие дождя.

«Запаха не было. Ограждающих каких-то конструкций, предупреждающих знаков не было. Персонал отсутствовал технологический», — уточнил он. Когда Афиногенов поехал дальше, в какой-то момент его машина застряла, уровень жидкости на дороге поднялся, и появился характерный запах топлива.

«Я вылез через крышу. Как раз появился технологический персонал, к этому времени машина от этой жидкости начала дымить из-под капота. Языки пламени из-под автомобиля начали появляться», — рассказал Афиногенов.