Трамп объяснил свое появление в бункере по время беспорядков

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп назвал ложным сообщение о том, что он спрятался в бункере под Белым домом в воскресенье ночью, когда в Вашингтоне проходили массовые акции протеста из-за гибели темнокожего американца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. Об этом Трамп сообщил в интервью радиостанции Fox News.

«Меня там не было. Я спустился в дневное время, и это было в основном для инспекции. Днем проблемы не было... И это было очень-очень ненадолго», — сказал Трамп.

Он также отметил, что доволен ситуацией в Вашингтоне.

Ранее о том, что президент США провел в укрытии около часа вместе с первой леди Меланией Трамп и их сыном Бэрроном в ночь на 30 мая, сообщал телеканал CNN.

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