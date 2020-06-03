Новости без коронавируса , 03 июн, 21:53
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Трамп объяснил свое появление в бункере по время беспорядков
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп назвал ложным сообщение о том, что он спрятался в бункере под Белым домом в воскресенье ночью, когда в Вашингтоне проходили массовые акции протеста из-за гибели темнокожего американца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. Об этом Трамп сообщил в интервью радиостанции Fox News.
«Меня там не было. Я спустился в дневное время, и это было в основном для инспекции. Днем проблемы не было... И это было очень-очень ненадолго», — сказал Трамп.
Он также отметил, что доволен ситуацией в Вашингтоне.
Ранее о том, что президент США провел в укрытии около часа вместе с первой леди Меланией Трамп и их сыном Бэрроном в ночь на 30 мая, сообщал телеканал CNN.
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