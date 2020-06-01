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СМИ узнали о спуске Трампа в бункер в разгар протестов у Белого дома

Американский президент Дональд Трамп укрывался в подземном бункере в центре Вашингтона во время протестов у Белого дома в ночь с пятницы на субботу. Об этом сообщают The New York Times и CNN.

По данным CNN, Трамп провел в бункере около часа. Кроме того, в укрытии также были его жена Мелания и сын Бэррон, пишет телеканал.

NYT отмечает, что ранее в подземном бункере в день террористических атак 11 сентября 2001 года на некоторое время укрывались 43-й президент США Джордж Буш и тогдашний вице-президент Дик Чейни. После этого бункер почти не использовался, указывает газета.

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Массовые протесты в США продолжаются уже в течение нескольких дней. Их причиной стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая.

Из-за протестов в ряде крупных городов, в том числе в Миннеаполисе, в Денвере (штат Колорадо) и Портленде (штат Орегоне), ввели комендантский час. Для ответа на вспыхнувшие беспорядки Трамп рекомендовал губернаторам и мэрам привлечь бойцов Национальной гвардии. Вечером 31 мая комендантский час также ввели в Вашингтоне.

Теги: Вашингтон, Дональд Трамп, США
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