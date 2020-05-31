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Захарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией»

Беспорядки в США — это национальная трагедия, а кадры с места событий вызывают «ужас и оторопь», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в прямом эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Захарова отметила, что испытывает чувство сострадания «к народу, который раздираем такими жуткими противоречиями» и искренне сопереживает жителям США.

В то же время она добавила, что США приписали себе лидерство в сфере прав человека, однако последние события показали, что это не так. «Это национальная трагедия, которая вскрыла то, о чем они, наверное, не хотели ни говорить, ни слушать, и то, в чем поучали весь мир, а именно — трагедия в той самой правочеловеческой сфере, в той самой области, которую они всегда для себя считали решенной и беспроблемной», — сказала Захарова.

Представитель МИД напомнила, что США в 2018 году вышли из Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Она объяснила это тем, что «видимо, они понимали, что внутри собственного государства творится».

Также Захарова отметила, что правозащитные организации США в первое время были достаточно сдержаны в оценках происходящего, хотя обычно энергично освещающие подобные события в других странах.

В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Общество
Фото: Майк Стюарт / AP

Массовые беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, которого четверо полицейских задержали с применением силы. На видеозаписи, опубликованной в Сети, видно, как один из полицейских надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что ему нечем дышать, однако полицейские не отреагировали на это. Позже задержанный скончался в одной из больниц города.

После этого протесты начались сначала в Миннесоте, а затем распространились на другие штаты в разных частях США. Во многих городах произошли столкновения демонстрантов с полицией, есть пострадавшие и задержанные.
 

Теги: Мария Захарова, США, беспорядки
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