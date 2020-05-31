Захарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией»

Беспорядки в США — это национальная трагедия, а кадры с места событий вызывают «ужас и оторопь», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в прямом эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Захарова отметила, что испытывает чувство сострадания «к народу, который раздираем такими жуткими противоречиями» и искренне сопереживает жителям США.

В то же время она добавила, что США приписали себе лидерство в сфере прав человека, однако последние события показали, что это не так. «Это национальная трагедия, которая вскрыла то, о чем они, наверное, не хотели ни говорить, ни слушать, и то, в чем поучали весь мир, а именно — трагедия в той самой правочеловеческой сфере, в той самой области, которую они всегда для себя считали решенной и беспроблемной», — сказала Захарова.

Представитель МИД напомнила, что США в 2018 году вышли из Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Она объяснила это тем, что «видимо, они понимали, что внутри собственного государства творится».

Также Захарова отметила, что правозащитные организации США в первое время были достаточно сдержаны в оценках происходящего, хотя обычно энергично освещающие подобные события в других странах.