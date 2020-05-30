В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

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Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими. Об этом сообщает Associated Press.

Протесты в Фениксе (штат Аризона), Денвере (штат Колорадо), Лас-Вегасе (штат Невада), Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Атланте (штат Джорджия), Хьюстоне (штат Техас) начались с мирных демонстраций. Тысячи человек несли таблички с надписью «Он сказал, что не может дышать. Правосудие для Джорджа».

В Атланте мирные протесты продолжались несколько часов, а затем участники акций начали разбивать полицейские машины, подожгли одну из них, ворвались в местный филиал телеканала CNN и ресторан. По крайней мере, трое полицейских получили ранения, когда демонстранты бросали в них камни и бутылки.

В Нью-Йорке протестующие собрались перед спортивной ареной «Барклайс-Центр» в районе Бруклин. В какой-то момент толпа начала наступать на полицейские кордоны, пытаясь прорвать их.