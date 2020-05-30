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В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

Фото: Майк Стюарт / AP Photo
Фото: Майк Стюарт / AP Photo

Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими. Об этом сообщает Associated Press.

Протесты в Фениксе (штат Аризона), Денвере (штат Колорадо), Лас-Вегасе (штат Невада), Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Атланте (штат Джорджия), Хьюстоне (штат Техас) начались с мирных демонстраций. Тысячи человек несли таблички с надписью «Он сказал, что не может дышать. Правосудие для Джорджа».

В Атланте мирные протесты продолжались несколько часов, а затем участники акций начали разбивать полицейские машины, подожгли одну из них, ворвались в местный филиал телеканала CNN и ресторан. По крайней мере, трое полицейских получили ранения, когда демонстранты бросали в них камни и бутылки.

Протесты после гибели афроамериканца в городах США. Фоторепортаж
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В Нью-Йорке протестующие собрались перед спортивной ареной «Барклайс-Центр» в районе Бруклин. В какой-то момент толпа начала наступать на полицейские кордоны, пытаясь прорвать их.

Перед муниципалитетом Хьюстона, где вырос погибший Флойд, собралось несколько тысяч человек. Там полиция задержала женщину с винтовкой, которую она пыталась использовать для провокаций толпы.

Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса 25 мая после того, как во время задержания полицейский надавил ему коленом на горло. Стражи порядка подозревали его в использовании фальшивых документов. После смерти темнокожего мужчины в Миннесоте начались акции протеста и беспорядки.

Доступ в Белый дом заблокировали из-за массовых акций протеста
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Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Сначала в Миннеаполисе ввели режим ЧС, затем мэр города установил с вечера пятницы комендантский час. Президент Дональд Трамп направил в штат Миннесота войска национальной гвардии.

Протестные акции прошли и в столице США Вашингтоне — там на площади Лафайет перед Белым домом собралось множество протестующих. Служба безопасности администрации президента была вынуждена заблокировать доступ в его резиденцию.

Теги: США, беспорядки, смерть
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