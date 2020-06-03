Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 68,34 (-0,64) Quote, 13:54
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 76,62 (-0,15) Quote, 13:54
«Норникель» опубликовал хронологию аварии с разливом топлива Общество, 21:01 Активистов «Левого блока» задержали у посольства США Политика, 20:48 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 июня Общество, 20:36 Бывший капитан баскетбольного ЦСКА подписал контракт с новым клубом Спорт, 20:30 Воробьев назвал условия открытия школ и торговых центров в Подмосковье Общество, 20:29 Глава МЧС вылетит в Норильск после аварии с разливом топлива на ТЭЦ-3 Общество, 20:07 «Тоттенхэм» объявил о заражении своего представителя COVID-19 Спорт, 20:03 Журналист узнал об отказе нападающего «Барселоны» перейти в «Ливерпуль» Спорт, 19:54 США решили запретить полеты китайским авиакомпаниям Политика, 19:53 Дело о разливе топлива в Норильске передали центральному аппарату СК Общество, 19:48 ЦИК обсудит проведение электронного голосования в пяти регионах Политика, 19:48 Акции Warner Music Леонарда Блаватника подскочили на 15% в ходе IPO Quote, 19:44 «Гознак» купит своего поставщика для производства банкнот Финансы, 19:34 Трамп потребовал догнать протестную волну Политика, 19:19
Политика ,  
0 

Активистов «Левого блока» задержали у посольства США

Активистов «Левого блока» Дмитрия Иванова и Льва Скорякина задержали за попытку повесить у посольства США баннер «Justice for Floyd» («Правосудие для Флойда»). Об этом сообщила РБК пресс-секретарь «Левого блока» Анна Евченко.

«Возле посольства (Иванов и Скорякин. — РБК) хотели развернуть баннер, на них набежала группа в форме. Их повалили на землю, затолкали в автозак. Телефоны у них с собой, но они пока не отвечают», — добавила она.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о задержании.

Беспорядки в городах США. Главное
Общество

В США уже несколько дней продолжаются беспорядки, которые вызваны смертью афроамериканца Джорджа Флойда. 46-летнего мужчину задержали 25 мая в Миннеаполисе по подозрению в использовании поддельных купюр. При задержании полицейский Дерек Шовин надавил ему коленом на горло, проигнорировав слова Флойда о том, что он не может дышать, это было запечатлено на видео. Флойд умер в больнице. Полицейских, которые производили задержание, уволили, а Шовину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. 

В 40 городах США введен комендантский час, в том числе в Нью-Йорке и Вашингтоне. За время беспорядков как минимум 11 человек в разных городах США погибли, подсчитало агентство AP. 

Материал дополняется

Теги: Левый блок, посольство США в Москве, беспорядки
Материалы по теме
Трамп назвал внутренним терроризмом беспорядки в США
Политика
Захарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter