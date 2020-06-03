Активистов «Левого блока» задержали у посольства США

Активистов «Левого блока» Дмитрия Иванова и Льва Скорякина задержали за попытку повесить у посольства США баннер «Justice for Floyd» («Правосудие для Флойда»). Об этом сообщила РБК пресс-секретарь «Левого блока» Анна Евченко.

«Возле посольства (Иванов и Скорякин. — РБК) хотели развернуть баннер, на них набежала группа в форме. Их повалили на землю, затолкали в автозак. Телефоны у них с собой, но они пока не отвечают», — добавила она.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о задержании.

В США уже несколько дней продолжаются беспорядки, которые вызваны смертью афроамериканца Джорджа Флойда. 46-летнего мужчину задержали 25 мая в Миннеаполисе по подозрению в использовании поддельных купюр. При задержании полицейский Дерек Шовин надавил ему коленом на горло, проигнорировав слова Флойда о том, что он не может дышать, это было запечатлено на видео. Флойд умер в больнице. Полицейских, которые производили задержание, уволили, а Шовину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.