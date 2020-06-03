Трамп потребовал догнать протестную волну

В Нью-Йорке в ночь на 3 июня также произошли грабежи, однако их было меньше, чем предыдущей ночью. На Манхэттенском мосту, ведущем из Бруклина на Манхэттен, полиция остановила группу демонстрантов, которая после начала комендантского часа пыталась пройти на остров. В итоге им пришлось отступить и вернуться в Бруклин. В Лос-Анджелесе, по сообщениям местной полиции, арестованы сотни человек, которые также нарушили комендантский час и митинговали около резиденции мэра.

Нарушителям грозят штрафы, размеры которых зависят от штата к штату. В Миннеаполисе, где все началось, комендантский час действует с 10 вечера до четырех утра, а наказание за его нарушение может достигать $1 тыс. штрафа или 90 дней заключения. В Вашингтоне штрафы ниже — до $300 или 10 дней заключения.

Какой нанесен ущерб

Установить размер нанесенного ущерба только предстоит. Однако в условиях пандемии коронавируса ущерб будет исчисляться не только потерями от грабежей. Наблюдатели обращают внимание на риск увеличения числа заражений из-за массовых скоплений людей во время акций. В Вашингтоне, по данным властей, 1 июня было 29 новых случаев заболевания, общее число заражений в столице — 8 886. В целом по стране отмечено 1,8 млн выявленных случаев заражения.

Введенные из-за пандемии ограничения привели к увеличению ущерба, уверена исполнительный директор Нью-Йоркской торговой палаты Элана Нэтт. Если бы магазины работали в обычном режиме, их сотрудники, охрана и мирные протестующие смогли бы предотвратить погромы, пояснила она Bloomberg. По предварительной оценке властей Миннеаполиса, нанесенный ущерб собственности может достигать $1 млрд, пишет WSJ.

Эксперты, изучавшие последствия протестов, разразившихся после убийства Мартина Лютера Кинга в 1968 году, выяснили, что цена на недвижимость в районах, разрушенных наиболее сильно, сохранялась низкой в течение пары десятилетий, по меньшей мере до середины 1980-х годов. Впрочем, экономист Джеймс Спенсер, изучавший экономку районов Лос-Анджелеса, пострадавших от погромов в 1992 году, установил, что хотя условия жизни там еще долго не могли восстановиться, разница с другими округами осталась той же, что до беспорядков.

Большинство американцев симпатизируют протестующим против полицейского произвола, показало исследование Reuters/Ipsos (опубликовано 3 июня). Положительно оценивают мирные акции протеста 64% американцев, 27% заявили, что не одобряют их. Более половины (55%) недовольны тем, как президент США Дональд Трамп справляется с ситуацией.

Почему власти не действуют жестче

В понедельник Трамп допустил использование армии для подавления беспорядков, обвинив губернаторов в неспособности взять ситуацию под контроль. Он призвал власти штатов мобилизовать больше частей Национальной гвардии и применять максимальные санкции к нарушающим законы, вплоть до 10 лет лишения свободы. «Вы должны доминировать, а если вы не доминируете [над протестующими], то попросту теряете время», — обратился он к губернаторам во время телефонной конференции, запись которой цитирует телеканал CNBC. «Вы будете выглядеть, как кучка идиотов, вы должны доминировать», — повторил президент, посетовав, что жестокие протесты продолжаются лишь из-за слабости властей на уровне штатов.

По состоянию на 2 июня для наведения порядка к помощи Национальной гвардии прибегли 28 штатов, а также столичный федеральный округ Колумбия. В общей сложности было задействовано около 20,4 тыс. нацгвардейцев — на 3 тыс. больше, чем в днем раньше, пишет The Wall Street Journal. Для борьбы с протестующими были привлечены военные вертолеты. В понедельник СМИ также сообщили о разгоне мирных протестующих неподалеку от Белого дома возле Лафайет-сквер незадолго до появления там Трампа.

Первая поправка Конституции США гарантирует гражданам свободу протеста, и угроза Трампа ввести войска для разгона демонстраций — неправильный шаг, считают критики администрации. Отдавать федеральные приказы об использовании войск стоит лишь в случае внешней угрозы или гражданской войны, считает бывший глава Главного управления войск специального назначения Тони Томас. Демократы и некоторые республиканцы в Конгрессе также осудили разгон протестующих возле Лафайет-сквер, а ответственный сотрудник Минобороны Джеймс Миллер подал в отставку из-за происшествия, назвав его нарушением Конституции.

В администрации Трампа нет единого мнения, как действовать дальше, передает CNBC. Некоторые советники предлагают задействовать закон о противодействии мятежным действиям от 1807 года для подавления протестов силами регулярной армии. Другие считают, что нужно продемонстрировать спокойствие и урегулировать ситуацию мирным путем.

Есть ли угроза международной репутации США

Ситуация в США вызвала обеспокоенность на Западе. В частности, верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил убийство Джорджа Флойда и поддержал протестующих.

Традиционные противники Америки раскритиковали власти США за действия во время протестов. Тегеран обвинил Вашингтон в угнетении гражданских прав. «Мир услышал ваше недовольство угнетением, которое вы испытываете», — сказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, обращаясь к американцам. «Почему у США возникают нарекания к цивилизованным и сдержанным действиям правоохранителей в Гонконге, но не к угрозам расстрелять протестующих у себя в стране и мобилизовать Национальную гвардию против них?» — задался вопросом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ситуация вокруг протестов, как и риторика администрации Трампа, подрывает способность США играть роль глобального ревизора прав человека и других ценностей, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. «Это довольно объективный процесс, когда Америке, как и любой другой стране, становится все сложнее использовать политико-идеологические или нравственные клише в угоду своей внешней политике», — сказал он РБК.

Впрочем, американские политики, которые считают США образцом для других стран, вряд ли откажутся от своих убеждений. «Как нация и государственное образование Америка привыкла считать себя самодостаточной и не ориентироваться на сторонние оценки», — пояснил свою точку зрения Лукьянов.