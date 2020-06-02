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Пандемия коронавируса ,  
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Мосгордума предложила закрепить в законе возможность дистанционной работы

Фото: Caitlin Ochs / Reuters
Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Мосгордума внесла в Госдуму проект поправок в Трудовой кодекс, которые закрепят нормы временного или частичного выполнения сотрудником работы в дистанционной форме. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

«Следует отметить, что предлагаемые законопроектом предписания не утратят своей актуальности и после изменения эпидемиологической обстановки», — говорится в пояснительной записке.

В Мосгордуме предложили внести в трудовой договор, приложение к нему или отдельное соглашение между сотрудником и работодателем норму, которая дает возможность временного или частичного выполнения работы дистанционно.

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Помимо этого законопроект предполагает определение в этих документах дополнительных условий: срок работы в дистанционном формате, график частичной удаленной работы сотрудника, условия выполнения работы, режим рабочего времени, способы связи сотрудника и работодателя.

Кроме того, в дополнительные условия входят порядок обеспечения средствами и предметами, которые нужны для выполнения трудовых обязанностей, или компенсация, а также порядок предоставления результатов работы и их приема работодателем.

По мнению авторов законопроекта, принятие документа позволит не только законодательно закрепить возможность дистанционной работы, но и установить условия работы. Это гарантирует соблюдение прав и обязанностей сотрудников и работодателей, говорится в пояснительной записке.

Из-за ситуации с коронавирусом многие работники компаний по всему миру перешли на удаленную работу. Из дома работают сотрудники «Яндекса», «Газпром нефти», Сбербанка, Альфа-банка, Twitter, Facebook и др. Некоторые компании начали постепенно возвращать работников в офисы.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Мосгордума, Госдума
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