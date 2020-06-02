Мосгордума предложила закрепить в законе возможность дистанционной работы

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Мосгордума внесла в Госдуму проект поправок в Трудовой кодекс, которые закрепят нормы временного или частичного выполнения сотрудником работы в дистанционной форме. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

«Следует отметить, что предлагаемые законопроектом предписания не утратят своей актуальности и после изменения эпидемиологической обстановки», — говорится в пояснительной записке.

В Мосгордуме предложили внести в трудовой договор, приложение к нему или отдельное соглашение между сотрудником и работодателем норму, которая дает возможность временного или частичного выполнения работы дистанционно.

Помимо этого законопроект предполагает определение в этих документах дополнительных условий: срок работы в дистанционном формате, график частичной удаленной работы сотрудника, условия выполнения работы, режим рабочего времени, способы связи сотрудника и работодателя.